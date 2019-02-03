Samanyolu Haber /Gündem / Arap basınının iddiası: ABD ve Türkiye Suriye konusunda anlaştı /03 Şubat 2019 14:53

Arap basınının iddiası: ABD ve Türkiye Suriye konusunda anlaştı

Bir süredir Ankara ile Washington arasında gerilim sebebi olan "Amerikan askerlerinin çekilme süreci ve sonrası" meselesinde sıcak bir gelişme yaşandı.

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 Konuyla ilgili kaynaklar Arap basınına açıklamalarda bulunarak iki ülkenin Suriye konusunda bazı noktalarda anlaşma sağladığını iddia etti. Gazete, terör örgütünün Suriye uzantısının elindeki silahların toplanması konusunda anlaşma sağlanıldığını vurguladı.


ABD Başkanı Trump’ın geçtiğimiz haftalarda, “ABD askerlerini Suriye’den çekme kararı aldım” demesinin sonrasında yaşanan hareketlilik devam ediyor… Bugün İngiltere’nin başkenti Londra’da Arapça yayın yapan Asharq Al-Awsat gazetesine konuşan bazı kaynaklar ABD ve Türkiye’nin Suriye’deki güvenlikli bölge konusunda anlaşma sağladığını öne sürdü. Gazete, “Washington Türkiye’nin güvenli bölgesine onay verdi, El-Tanf Üssü’nde kontrolünü sürdürecek” başlığıyla verdiği haberde birçok detayı okuyucularına duyurdu.


Gazeteye konuşan kaynaklar Suriye’nin kuzeydoğusunda oluşturulacak bölgede ABD’nin Irak-Suriye sınırına yakın El-Tanf üssünde operasyonlarına devam edeceğini söyledi. İsmini açıklamayan kaynaklar tampon bölgenin 20 ile 32 kilometre derinlikte olacağını ve ABD askeri birliklerinden uzak bir noktaya kadar devam edeceğini duyurdu. Güvenlikli bölge anlaşmasına göre ABD’nin de geçtiğimiz yıllarda desteklediği terör örgütü PKK’nın uzantısı olan YPG’nin silahlarının da geri alınacağı belirtildi.

Gazeteye konuşan kaynaklar, ABD ve Türkiye’nin bazı konularda ilerleyen günlerde karar vereceğini iddia etti. Bunlar arasında TSK’nın bir operasyon yapmaması ve bölgedeki Kürtlerin güvenliği gibi konular yer alıyor. Gazete, bu konuların bu hafta salı günü Washington’da bir araya gelecek Türk ve Amerikalı yetkililerin toplantısında netleşeceğini yazdı.
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