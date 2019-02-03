Kanada bir milyon göçmen almak için harekete geçti









Yeni daimi yerleşiklerin yarısından fazlası, Hızlı Giriş Programındaki üç ekonomik programdan birine ilişkin olacak. Bunlar;









Federal Nitelikli İşçi (“FSW”) Sınıfı,

Federal Nitelikli Ticaret (“FST”) Sınıfı, ve

Kanada Deneyimi (“CE”) Sınıfı.

İl Adaylığı Programına (“PNP”) da önümüzdeki yıllarda çok sayıda ek başvuru gelmesi bekleniyor.





YÜKSEK DENEYİMLİ YA DA EĞİTİMLİ GÖÇMEN

Hızlı Giriş Programı, alanında yüksek eğitimli ve deneyimli göçmenleri çekmek için hazırlandı.





2018 yılında yapılan başvuranlar arasında ilk on içinde başlıca şunlar vardı:





Yazılım Mühendisleri ve Tasarımcılar;

Bilgi Sistemleri Analistleri ve Danışmanları;

Bilgisayar Programcıları ve İnteraktif Medya Geliştiricileri;

Finansal Denetçiler ve Muhasebeciler; İdari asistanlar;

Reklam, Pazarlama ve Halkla İlişkilerde Profesyonel Meslekler;

Finansal ve Yatırım Analistleri;

Üniversite Profesörleri ve Öğretim Elemanları;

İşletme Yönetimi Danışmanlığında Profesyonel Meslekler; ve

Reklam, Pazarlama ve Halkla İlişkiler Müdürleri.





ATLANTİK GÖÇMEN DENEME PROGRAMI

Bir başka federal ekonomik program olan Atlantik Göçmen Deneme (“AIP”) Programı da son yıllarda popülerlik kazandı. Program, Göçmenlik, Mülteciler ve Kanada Vatandaşlık alanında, dört Atlantik İl (New Brunswick, Nova Scotia, Prens Edward Adası ve Newfoundland ve Labrador) ile ortaklaşa yürütülüyor. Program, demografik zorluklar, işgücü boşluklarını doldurulması ve Atlantik bölgesindeki ekonomik büyümeyi destekleme sorunları üzerine eğiliyor.





Hızlı Giriş programı, Federal Beceri İşçi Programı, Federal Beceri Ticareti Programı ve Kanada Tecrübe Sınıfı gibi temel ekonomik göç programları için bir uygulama yönetim sistemi. Potansiyel adayların önce bir çevrimiçi profili tamamlamaları gerekiyor. Aday, yukarıda belirtilen üç federal göçmenlik programından en az birinin kriterini karşılayıp karşılamadığını belirlemek için, elektronik olarak taranıyor.









Aynı bilgiler kullanılarak, adaylara Kapsamlı Bir Sıralama Sistemi (CRS) puanı veriliyor. Daha sonra Hızlı Giriş havuzuna yerleştiriliyor ve adaylar CRS puanlarına göre sıralanıyorlar. Havuz dinamik olup adayın puanı; havuza katılıp ayrılan diğer adaylar, adayın şartlarındaki değişim veya sıralama kriterleri ile ilgili yeni bakanlık talimatları gibi koşullara bağlı olarak değişebiliyor. Havuzdan sırasıyla en yüksek puandaki aday seçiliyor ve yıl boyunca her birkaç haftada bir kalıcı ikamet başvurusu için davetiye gönderiliyor.