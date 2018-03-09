AKP-MHP ittifakı yasası komisyondan geçti

Siyasi partilerin seçim ittifakı kurmasına imkan veren kanun teklifi, TBMM Anayasa Komisyonunda kabul edildi.







AKP İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop başkanlığında toplanan Anayasa Komisyonu, AKP ile MHP'nin, siyasi partilerin seçim ittifakına ilişkin ortak teklifini kabul etti.





Teklifin müzakerelerinde söz alan CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, komisyonun bugünkü görüşmelerinin ertelenmesini istediklerini ancak bunu kabul edilmediğini söyledi.





CHP Muğla Milletvekili Akın Üstündağ ise, teklife ilişkin eleştirilerini dile getirdi. "Barajı atlamayı düşünmüşler ama barajı indirmeyi düşünmemişler" diyen Üstündağ, teklifle seçmenlerin fişlendiğini kaydetti.





'YANDAŞLAR SANDIK KURULU BAŞKANI OLACAK'





Üstündağ, şöyle devam etti: "Teklifte, bazı yerlerde kimin nereye oy attığını öğrenmeye yönelik düzenleme varken, bazı yerlerde kimin nereye oy attığının belli olmamasına yönelik düzenleme var. Bundan sonraki seçimler, 'silahların gölgesinde seçim' olarak mevzuata girmiş olacaktır. Yandaş kamu görevlileri sandık kurulu başkanı olacak. Seçim mühendisliği teklifidir, ısmarlama bir tekliftir, dayatma teklifidir, adrese teslim bir tekliftir, amaca matuf bir tekliftir. Bu teklifle, sağlıklı ve adaletli bir seçimin olması mümkün değildir. İktidarın kamu gücü eliyle seçimi yönettiği ve kontrollü bir hale getirdiği tekliftir. Olumsuz oy kullanacağız."





HDP'Lİ ADIYAMAN: TEKLİF SEÇİM GÜVENLİĞİNİ TEHDİT EDİYOR





HDP Iğdır Milletvekili Mehmet Emin Adıyaman da düzenlemenin anayasaya aykırı olduğunu dile getirdi. Bu düzenlemeden sonra ülkede adil bir seçim olmayacağını, demokratik bir seçim yapılmayacağını söyleyen Adıyaman, teklifin seçim güvenliğini de tehdit ettiğini kaydetti.





Kanun tasarısı bundan sonra Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek.