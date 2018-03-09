Samanyolu Haber /Dünya / Trump tartışmalı gümrük yasasını onayladı /09 Mart 2018 01:23

Trump tartışmalı gümrük yasasını onayladı

ABD Başkanı Donald Trump, tartışılan çelik ve alüminyum ithalatına ek gümrük vergisi getiren düzenlemeyi imzaladı.

SHABER3.COM

Yeni düzenleme ile ABD'nin ithal ettiği çelik ve alüminyuma ek gümrük vergisi getirilecek.

Beyaz Saray'da Amerikalı çelik ve alüminyum işçileri eşliğinde konuşan Turump, bu sektörlerde ABD'ye düşük maliyetli mal satan devletleri damping yapmakla suçladı.

Güçlü bir çelik ve alüminyum endüstrisinin ABD'nin milli güvenliği için son derece önemli olduğunu belirten Trump, ülkede güç kaybetmiş bu sanayilerin en kısa zamanda canlandıracaklarını ve bu sorunu ortadan kaldıracakların kaydetti.

Açıklamasında Çin'e yüklenen Trump, ABD'nin bir yılda ürettiği çeliği Çin'in sadece bir ayda ürettiğini ve ülkesinde yıllar içinde kapatılan ve atıl duruma düşen çelik fabrikalarının bir an önce tekrar açılacağının sözünü verdi.

KANADA VE MEKSİKA ŞİMDİLİK MUAF

Kanada ve Meksika düzenlemeden şimdilik muaf tutulurken Washington'ın bu ülkeler dışındaki ticaret ortakları bundan sonra ABD'ye yapacakları çelik ihtacatlarında yüzde 25, alüminyumda ise yüzde 10 gümrük vergisi ile karşı karşıya kalacaklar.

Yeni düzenlemenin 15 gün içerisinde yürürlüğe konması bekleniyor. Trump yönetimi ayrıca, ek gümrük vergilerinden etkilenecek devletlerin, ABD'li üreticilere zarar vermeyecek şekilde bireysel olarak Washington yönetimi ile müzakere edebileceklerini bildirdi.

ALMANYA'YI SUÇLADI

Yeni gümrük vergisi düzenlemesinin ilanından birkaç saat önce gazetecilere konuşan ABD Başkanı, NATO savunma bütçesine yeterli katkı yapmaması dolayısıyla Almanya'yı eleştirdi ve Avrupalı müttefikinin kendilerinden "istifade ettiğini" söyledi.

"Eğer NATO'ya bakacak olursanız, biz bütçemizin yüzde 4,2'sini verirken, Almanya'nın sadece yüzde 1 ayırdığını göreceksiniz, bu adil değil" ifadesini kullanan Trump, bazı dost ve düşmanların hem ticarette hem de askeri alanda yıllardır kendilerinden istifade ettiklerini belirterek "Bir dereceye kadar ticareti ve askeri alanı beraber değerlendiriyoruz" şeklinde konuştu. 

Deutsche Welle Türkçe
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