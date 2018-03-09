Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

Felç geçirerek geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılan usta oyuncu Ercan Yazgan’dan üzücü haber geldi.
Usta oyuncu Ercan Yazgan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Gece saat 23.05’te kalbi duran Yazgan yapılan tüm müdahalelere rağmen geri döndürülemediği, saat 23.45’te hayata gözlerini yumduğu öğrenildi. Yazgan’ın hipotansiyon, böbrek ve karaciğer yetmezliği ve bunların sonucunda oluşan çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi.
Bizimkiler dizisinin Kapıcı Cafer’i ile gönüllerde taht kuran usta oyuncu Ercan Yazgan, 3 Mart 2018 tarihinde solunum yetmezliği nedeniyle özel bir hastaneye kaldırılmıştı.
ERCAN YAZGAN KİMDİR?
(D. 4 Nisan 1946, Sinop), Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu ve yönetmen. Tuncay Özinel Tiyatrosu, AST gibi topluluklarda çalışan sanatçı, Perihan Abla dizisiyle tanındı. 1963’te sinemada yer aldı. Bizimkiler dizisindeki “Kapıcı Cafer” ve Kaygısızlar dizisindeki “Memnun Kaygısız” tiplemesiyle başarılı bir karakter oyunculuğu sergiledi. Buket Dereoğlu ve Billur Yazgan’ın babasıdır.
HASTANE’DEN AÇIKLAMA
Yazgan’ın tedavi gördüğü Saygı Hastanesi’nden yapılan açıklamada şöyle denildi:
Sanat dünyasının sevilen ismi Necip Ercan Yazgan İskemik serebrovasküler hastalık tanısıyla hastanemiz nöroloji kliniğinde medikal tedavisi devam ederken 3 Mart 2018 tarihinde gelişen solunum yetmezliği nedeniyle hastanemiz yoğun bakım servisine kaldırılmış, yoğun bakım takibinde iken gelişen hipotansiyon, böbrek ve karaciğer yetmezliği ve bunların sonucunda oluşan çoklu organ yetmezliği nedeniyle bugün saat 23.05’te kalbi durmuş, yapılan tüm müdahalelere rağmen geri döndürülememiş olup 23.45’te hayata gözlerini yummuştur. Sanat dünyasına uzun yıllar hizmet etmiş böyle bir değerin kaybı için başta yakınları olmak üzere tüm sevenlerinin başı sağ olsun.
Saygı Hastanesi