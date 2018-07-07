Samanyolu Haber /Gündem / AKP Meclis Başkanlığına Binali Yıldırım'ı aday gösterdi /07 Temmuz 2018 16:26

AKP Meclis Başkanlığına Binali Yıldırım'ı aday gösterdi

AKP'nin Meclis Başkanı adayının Binali Yıldırım olduğu kesinleşti

SHABER3.COM

AKP Meclis Başkanı adayı olarak Başbakan Binali Yıldırım'ı gösterdi.

Pazartesi günü başbakanlık görevi sona erecek olan Yıldırım, bundan sonraki görevinin ne olacağı sorusuna "Onu nerden bileyim" diye yanıt vermişti. 
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