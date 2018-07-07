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AKP Meclis Başkanlığına Binali Yıldırım'ı aday gösterdi
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AKP Meclis Başkanlığına Binali Yıldırım'ı aday gösterdi
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07 Temmuz 2018 16:26
AKP Meclis Başkanlığına Binali Yıldırım'ı aday gösterdi
AKP'nin Meclis Başkanı adayının Binali Yıldırım olduğu kesinleşti
SHABER3.COM
AKP Meclis Başkanı adayı olarak Başbakan Binali Yıldırım'ı gösterdi.
Pazartesi günü başbakanlık görevi sona erecek olan Yıldırım, bundan sonraki görevinin ne olacağı sorusuna "Onu nerden bileyim" diye yanıt vermişti.
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