Samanyolu Haber /Gündem / Yemin öncesi CHP'den seçilen iki vekil yuvaya döndü /07 Temmuz 2018 16:39

Yemin öncesi CHP'den seçilen iki vekil yuvaya döndü

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti ortaklığındaki Millet İttifakında, Demokrat Parti adayları İYİ Parti'nin listelerinden aday gösterilirken, Saadet Partisi'nin altı adayı da CHP listelerinden seçime katıldı.

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CHP listesinden milletvekili seçilen İstanbul Milletvekili Cihangir İslam ve Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman Meclis'te yemin etmeden önce Meclis Başkanlığı'na başvurarak CHP'den istifa ettiler. Böylece iki isim Meclis kayıtlarına da Saadet Partisi milletvekili olarak geçtiler.

Bu geçişle birlikte CHP'nin milletvekili sayısı da 146'dan 144'e düşmüş oldu. İslam, istifa ve yemin töreni öncesi Sözcü'ye yaptığı açıklamada “Çok iyi çalışmalar yapmayı planlıyoruz. İyi bir muhalefet yapacağız” dedi.

24 Haziran seçimleri sürecinde transfer sürprizleri damga vurmuştu.

YSK'nin seçime katılan partiler arasında göstermeyeceği söylentisi üzerine CHP, İYİ Parti'ye 15 milletvekilini emanet olarak transfer etmişti.

Kararı, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay açıklarken şunları söylemişti:

"15 milletvekilimiz bugün CHP'den istifa edip İYİ Parti'ye katıldılar. Demokrasinin kazanması için yargının bu siyasi tasarrufunun ortadan kaldırılması için siyasi değil ama demokratik bir tasarruf ile CHP'ye mensup 15 sayın milletvekili bugün partimizden istifa ettiler İYİ Parti'ye katıldılar."

Karara AKP'den "Siyasi onursuzluk", MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den "Çatırdama ve siyasi çürüme hali" tepkileri gelirken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise "Kılıçdaroğlu'nun tavrı her türlü takdirin üzerinde" açıklaması yapmıştı.

Ancak ilerleyen günlerde YSK'den "İYİ Parti seçime katılabilir" kararı gelmesinin ardından 15 CHP'li milletvekili tekrar partilerine dönmüştü.
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