Samanyolu Haber /Gündem / Kur'an-ı Kerim'in yasaklanması ne anlama geliyor? /07 Temmuz 2018 16:22

Kur'an-ı Kerim'in yasaklanması ne anlama geliyor?

İlahiyatçı Yazar Cemil Tokpınar, Adalet Bakanlığının cemaat tutuklularına Kur'an-ı Kerim'i yasaklamasını canlı yayında yorumladı. İ

Kur-an'ın yasaklanması ne anlama geliyor?

You Tube aracılığı ile yayın yapan Bold Medya'ya konuşan İlahiyatçı Yazar Cemil Tokpınar, Adalet Bakanlığının cemaat tutuklularına Kur'an-ı Kerim'i yasaklamasına tepki gösterdi....
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Kur-an'ın yasaklanması ne anlama geliyor?

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