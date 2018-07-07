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Kur'an-ı Kerim'in yasaklanması ne anlama geliyor?
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Kur'an-ı Kerim'in yasaklanması ne anlama geliyor?
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07 Temmuz 2018 16:22
Kur'an-ı Kerim'in yasaklanması ne anlama geliyor?
İlahiyatçı Yazar Cemil Tokpınar, Adalet Bakanlığının cemaat tutuklularına Kur'an-ı Kerim'i yasaklamasını canlı yayında yorumladı. İ
Kur-an'ın yasaklanması ne anlama geliyor?
You Tube aracılığı ile yayın yapan Bold Medya'ya konuşan İlahiyatçı Yazar Cemil Tokpınar, Adalet Bakanlığının cemaat tutuklularına Kur'an-ı Kerim'i yasaklamasına tepki gösterdi....
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Kur-an'ın yasaklanması ne anlama geliyor?
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