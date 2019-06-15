Samanyolu Haber /Politika / AKP’li yöneticiden İmamoğlu’na 'Yunan' benzetmesi /15 Haziran 2019 23:48

AKP’li yöneticiden İmamoğlu’na 'Yunan' benzetmesi

23 Haziran’da tekrarlanacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine günler kala, AKP Mersin İl Başkan Yardımcısı Kenan Peker’in skandal niteliğinde bir mesajı ortaya çıktı.

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23 Haziran’da tekrarlanacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine günler kala, AKP Mersin İl Başkan Yardımcısı Kenan Peker’in skandal niteliğinde bir mesajı ortaya çıktı.

Kişisel twitter hesabından CHP’nin İBB Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’nu hedef alan Peker, “İstanbul’u Konstantinopolis mi? sandın Yunan evladı seri yalancı” ifadelerini kullandı. Peker, İmamoğlu’nun, Yunan medyasında çıkan haberlerinin de ekran görüntüsünü ekleyerek, “Haberim yoktu yalanı” notu ile paylaştı.

Ramazan ayında katıldığı bir iftar programında konuşan İstanbul Esenler Belediye Başkanı ve AKP’nin İBB Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, Ekrem İmamoğlu üzerinden Trabzonlulara ‘Yunan’ benzetmesi yapmıştı.
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