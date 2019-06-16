Samanyolu Haber /Spor / Mbaye Diagne Galatasaray'ı sildi! /16 Haziran 2019 00:22

Mbaye Diagne Galatasaray'ı sildi!

Galatasaray'ın golcüsü Mbaye Diagne, Instagram hesabından Galatasaray yazısını kaldırırdı. Mbaye Diagne'nin bu hareketi transfer iddialarını da güçlendirdi.

SHABER3.COM

Galatasaray'ın golcüsü Mbaye Diagne, Instagram hesabından Galatasaray yazısını kaldırırdı. Mbaye Diagne'nin bu hareketi transfer iddialarını da güçlendirdi.

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezonun devre arasında transfer ettiği Mbaye Diagne'den yine çok konuşulacak bir hareket geldi. Süper Lig'i gol kralı olarak tamamlayan Senegalli futbolcu, Instagram hesabından Galatasaray yazısını kaldırdı. Diagne'nin bu hareketi transfer iddialarını da güçlendirdi.

Diagne'nin gün boyu "Instagram Story" bölümünden de kendisine atılan destek mesajlarını paylaşması dikkat çekmişti.

Diagne'nin Suudi Arabistan ekiplerinden Al Shabab ile 4 yıllığına anlaştığı ve sarı-kırmızılı kulübün de bu transferden 16 milyon Euro kazanacağı konuşuluyordu.
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