Seçim yaklaştıkça anket sonuçları da ardı ardına açıklanıyor

23 Haziran İstanbul seçimleri için son yapılan anket çalışması yayımlandı. ORC Araştırma tarafından duyurulan anket sonuçlarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayları Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu'nun oy oranları belirtilirken, kararsız seçmenler de dikkat çekiyor.
ORC Araştırma 23 Haziran'da yenilenecek olan İstanbul seçimleriyle ilgili son anket çalışmasını yayımladı.
12-14 Haziran 2019 tarihleri arasında 6580 kişi ile yüz yüze görüşme yöntemiyle yapılan anketin sonuçları, kurumun Twitter hesabından paylaşıldı.
Yayımlanan sonuçlara göre 23 Haziran İstanbul seçimlerinde AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım az bir oy farkıyla CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nu geride bırakıyor.
Binali Yıldırım'ın oy oranının yüzde 48,3; Ekrem İmamoğlu'nun oy oranının yüzde 47,7 olarak yer aldığı anket sonuçlarında diğer adayların oy oranı toplamı ise yüzde 0,6 olarak görülüyor.
Yüzde 3,4 oy oranıyla da kararsız seçmenler dikkat çekiyor.
ORC'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine yönelik haziran ayı başında gerçekleştirdiği ilk anket çalışmasında ise Binali Yıldırım için yüzde 47, Ekrem İmamoğlu için yüzde 46.7 sonucu çıkmıştı.
Mayıs sonu ile haziran ayı başında gerçekleştirilen söz konusu ankette yüzde 5.5 olan kararsızların oranının seçime iki hafta kala azaldığı dikkat çekti.
Daha önceki ankette 31 Mart yerel seçimlerinde oy kullanmayan seçmenlerin yüzde 50.7si tercihlerinde bir değişiklik olmayacağını, yüzde 14,3'ü kararsız, yüzde 17.9'u Binali Yıldırım'a, yüzde 17.1'i ise Ekrem İmamoğlu'na oy vereceğini belirtmişti.