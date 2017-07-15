AKP’li vekilden Kılıçdaroğlu’na tehdit

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eski danışmanı AKP Ankara Milletvekili Aydın Ünal, TBMM’de gerçekleşen 15 Temmuz özel oturumunda konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu tehdit etti.





Cumhuriyet’in haberine göre, Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarına tepki gösteren Aydın Ünal, Kılıçdaroğlu’nun akşam yapacağı konuşmanın da aynısı olması durumunda ortaya “hoş olmayan manzaraların çıkacağını” söyledi.





Ünal, “Bugün yaptığı konuşmaya Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız orada olduğu için tepki göstermedik. Çok tahrik edici, çok ağır bir konuşmaydı. Edebimizden sesimizi çıkarmadık ama akşam böyle olmayabilir. Halktan bunu bekleyemezsiniz. Akşam gelip de aynı konuşmayı halka yapacak olursa, orada hoş olmayan manzaralar ortaya çıkabilir. Acısı olan, öfkesi olan, kini olan bir toplumun, bir kalabalığın karşısına çıkacaksınız. Bu akıl işi değil” ifadelerini kullandı.