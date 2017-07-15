İşte 15 Temmuz'dan sonra ismi değiştirilen yerler

Darbe girişiminin İstanbul’daki sembol noktalarından biri Boğaziçi Köprüsü’ydü. 15 Temmuz gecesi, akşam saatlerinden itibaren bir grup asker Boğaziçi Köprüsü’nün Avrupa yakasına geçişini tanklarla kapattı.





Başbakan Binali Yıldırım, 25 Temmuz’da Bakanlar Kurulu toplantısının ardından, “Darbecilerin ilk hedefi olan ve vatandaşlarımızın şehit edildiği Boğaziçi Köprüsü’nün adının 15 Temmuz Şehitler Köprüsü olarak değiştirilmesine karar verilmiştir” dedi.





Duvar'da yer alan habere göre 15 Temmuz sonrası ismi değiştirilen noktalardan bazıları şöyle:





OTOGAR





Boğaziçi Köprüsü’ndeki isim değişikliğin in ardından 28 Temmuz 2016’da, İstanbul’un en büyük şehirlerarası otogarının ismi de değişti. Metro Holding iştiraklerinden Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş’nin bünyesinde faaliyetlerine devam eden Büyük İstanbul Otogarı’nın ismi ‘İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’ olarak değiştirildi.





17 KİŞİNİN İSMİ SARAÇHANE'DE





İstanbul’da 15 Temmuz gecesinin kilit noktalarından biri ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) binasının bulunduğu Saraçhane’ydi. İBB, 17 kişinin hayatını kaybettiği ve 50’ye yakın yaralı vatandaşın ismini burada yaşatmaya karar verdi. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde, AKP grubunun önerisi ve CHP grubunun katılımıyla hazırlanan ve oy birliğiyle kabul edilen raporda, “Şehzadebaşı Caddesi’nin aksının kısaltılarak Haşim İşcan Geçidi üstünden başlayıp İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünden Gençtürk Caddesi kesişimine kadar olan 250 metrelik yolun 15 Temmuz Şehitleri Caddesi olarak isimlendirilmesi uygun görülmüştür” denildi.





KISIKLI MEYDAN





15 Temmuz darbe girişiminin sembol yerlerinden bir başka yer ise Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın konutunun bulunduğu İstanbul Anadolu yakasındaki Kısıklı Meydanı oldu. 15 Temmuz gecesinde binlerce insan Kısıklı’da toplandı. Üsküdar’daki, adını tarihi Kısıklı Çeşmesi'nden alan Kısıklı Meydanı’nın ismi 9 Aralık 2016’da AK Parti Üsküdar Belediye Başkanı’nın teklifiyle, ‘Milli İrade Meydan’ı olarak değiştirildi.





Ayrıca 4 parkın ismi de değiştirilerek, Ünalan Parkı’na ‘Şehit Timur Aktemur’ ve Güzeltepe Mahallesi’ndeki Çamlıktepe Parkı’na ‘Şehit Halil Kantarcı’ ismi verildi. Acıbadem’de yapılacak parka ise, ‘Şehit Mete Sertbaş’ ve Kirazlıtepe’de yapımı devam eden parka ise ‘Şehit Cengiz Hasbal’ isimleri verildi.





53 DURAĞIN İSMİ DEĞİŞTİ





İstanbul’da en çok isim değişikliği yapan kurum ise İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT) oldu. İETT, 15 Temmuz darbe girişiminde hayatını kaybedenlerin anısına 53 durağın ismini değiştirdi. Bu duraklar İstanbul’da hayatını kaybedenlerin ikametgahları dikkate alınarak yapıldı. Hayatını kaybeden Yenişafak gazetesi foto muhabiri Mustafa Cambaz’ın ismi de Topkapı durağına verildi.