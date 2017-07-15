Kontrollü Darbeye kimse inanmıyor...

Washington Post'ta bir yazı kaleme alan Barkey, Shakespeare'in ‘Hamlet'teki "Çürümüş bir şeyler var Danimarka Krallığı'nda" sözleriyle başladığı yazısında "Aynı şey darbe girişiminin birinci yılında Türkiye için de söylenebilir" ifadelerini kullandı.







Darbe girişiminin ‘amatörce' olduğunu ve çabuk söndüğünü dile getiren Türkiye uzmanı, 15 Temmuz gecesi yaşananları ‘belirsiz, kafa karıştırıcı ve çelişkili' diye niteleyerek, şimdiye kadar açıklanan bilgilerin tutarsız ve inanması zor olduğunu savundu.





'TÜRK ORDUSU NASIL DARBE YAPACAĞINI BİLİYOR'





Askerlerin birçoğunun neler yaşandığından haberinin olmadığını kaydeden Barkey, şunları yazdı: "Türk Ordusu nasıl darbe yapılacağını biliyor. Geriye dönüp bakacakları dört başarılı ve iki de başarısız darbe örneği var. Ancak bu kez, geleneksel sabahın erken saatleri yerine, İstanbul gibi canlı bir kentte, cuma akşam saatlerini seçtiler. Askerler Boğaziçi Köprüsü'nü kapattı ama anlaşılmaz şekilde sadece bir taraftan. Hükümet makamını işgal etmek ya da başbakan ve diğer üst düzey yetkilileri yakalamakla uğraşmadılar bile. Askerler mesajlarını yaymak için çok az izlenen devlet televizyonunu seçti. Genel olarak orduya emir, çok az güvenilirliği olan alt düzey bir general tarafından imzalandı."





'EN BAŞINDAN BERİ TUZAK OLABİLİR'