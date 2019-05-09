AKP’li başkandan skandal açıklama

31 Mart’ta yapılan seçimlerde İstanbul büyükşehir belediye başkanı seçilen ancak YSK’nın çok tartışılan kararı sonrası mazbatası geri alınan Ekrem İmamoğlu’na birçok sanatçı destek oldu. Sosyal medya hesabından yayımlanan destek mesajlarının ardındansa bu sanatçılar, hem AKP, hem de yandaşları tarafından hedef alındı. Bunun son örneğiyse Nevşehir’de yaşandı.







FOTOĞRAFLARINI YAYINLADI





Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’dan sanatçılarla ilgili skandal bir açıklama geldi. Sosyal medya hesabından Ekrem İmamoğlu’na destek veren sanatçıların fotoğraflarını paylaşan Arı, Nevşehir’deki hiçbir etkinlikte bu sanatçıların yer alamayacağını duyurdu.













Arı, mesajında ifadelere yer verdi;





“Milletimizin milli ve manevi değerleriyle sorun yaşayan, yeri geldiğinde terör örgütü propagandası yapan 15 Temmuz hain gecesinde ortalara çıkamamış, Berkin’leri her durumda anıp da Yasin’leri Eren’leri asla anmayan, Gezi’de çapulcularla bir ve beraber olarak vandallığa destek olan ve ülkenin bekası söz konusu olduğunda devamlı kaçak güreşmiş fakat YSK kararının hemen ardından aniden aslan kesilen kendilerini sanatçı olarak addedip ‘milli ve manevi toplum öncülüğü’ rollerini hiçe sayan ‘şahısların’ bu dakikadan itibaren şehrimde tarafımızdan düzenlenecek olan en ufak dahi olsa bir programda sahne alamayacaklarını Nevşehir Belediye Başkanı olarak tamamen ‘kanaat özgürlüğüm’ çerçevesinde ilan ediyorum!..”



