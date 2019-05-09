İBB 'kayyım' sonrası ilk kez toplanıyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, 13 Mayıs Pazartesi günü toplanıyor. YSK kararı ile İstanbul seçimlerinin iptal edilmesinin ardından toplanacak mecliste, seçilmiş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun su ve öğrenci indirimi talimatıyla ilgili nasıl bir adım atılacağı merak konusu oldu.Sözcü gazetesinin haberine göre, İstanbul Valisi ve İBB Başkan Vekili Ali Yerlikaya imzası ile İBB Meclisi ve İSKİ genel kurulu çağrı gündemi gönderildi.Gündemde “2018 yılı kesin hesabı hakkında Bütçe ve Denetim Müdürlüğü” telifi ile İSKİ genel kuruluna ilişkin teklifler yer aldı.İSKİ genel kuruluna ilişkin gündemde tarife değişikliğine dair bir madde de bulunuyor.







SU VE İETT’DEKİ ÖĞRENCİ İNDİRİMİ MERAK KONUSU





İmamoğlu su birim fiyatında yüzde 40 indirim yapılması için talimat vermişti. İSKİ'nin tarife değişikliği ile ilgili teklifinde su fiyatlarında nasıl bir değişiklik yapacağı merak konusu. Ayrıca İmamoğlu aylık öğrenci kartının 85 liradan 50 liraya düşürülmesi, 0-4 yaş arası çocuklu anneler için ücretsiz yolculuk, 0-12 yaş arası çocuklara ücretsiz yolculuk, dini-milli-resmî bayramlarda toplu taşımanın ücretsiz olması konularının Mayıs ayı meclisinde gündeme getirileceğini açıklamıştı.Bu maddeler çağrı gündeminde yer almadı ancak Meclis'in asıl gündemi 13 Mayıs Pazartesi günü eklenecek tekliflerle belli oluyor. CHP grubu asıl gündem oluştuktan sonra gelen tekliflere bakarak indirimler konusunda nasıl bir yol izleyeceğine karar verecek.