AKP'de fatura damada çıktı: Seçimi yenilemeye o ikna etti, Erdoğan'ı yanılttı

Parti içinde seçimin yenilenmesinin büyük bir hata olduğu dillendirilirken, bundan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve çevresinin sorumlu olduğu; Tayyip Erdoğan’ın bu konuda gerekli adımı atması gerektiği konuşuluyor.





Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın AKP kulislerinden aktardığı haberine göre, parti içinde kabine ve parti yönetimindeki revizyonun zaman geçirilmeden yapılması, kutuplaştırma siyasetinin terk edilmesi, genel başkanın partiyle bağında kopukluklara neden olan yeni sistemin aksayan yönlerinin hızla düzeltilmesi, partiye zarar veren parti içi gruplaşmalara Erdoğan’ın müdahale etmesi gerektiği, aksi takdirde partinin bir sonraki seçimlerde daha büyük bir güç kaybına uğrayacağı yorumları yapılıyor.





Parti kulislerinde, şu değerlendirmeler yapılıyor:





"31 Mart gecesi, Erdoğan seçimin sonuçlarını kabullenmişti, hatta açıktan dile getirmese de bu yönde mesaj vermişti. Ancak Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve çevresi, Erdoğan’ı seçimin yenilenmesi durumunda partiye küskün olan seçmenin sandığa götürülebileceği ve seçimin kazanılabileceği konusunda ikna etti. Daha sonra da seçimin yenilenmesi için her türlü argüman kullanıldı. Erdoğan, şimdi kendisini yanıltanlara ve 13 bin farkın 800 binin üzerine çıkmasına neden olanlara faturasını kesmelidir."





"Partinin büyük umut bağladığı, yeni sistem bekleneni vermedi. ‘Dışarıdan bakan’ uygulaması hataydı. Bakanların siyasetçi olmaması, hem iktidar hem parti politikalarına uyum sağlamalarını engelliyor. Yalnızca milletvekillerinin yasa önerisi vermesi, işleyişi daha da zorlaştırıyor. Erdoğan’ın hem Cumhurbaşkanı, hem genel başkan olmasından beklenen sonuç gerçekleşmedi."



