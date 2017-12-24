Samanyolu Haber /Dünya / Filipinler'deki alışveriş merkezi yangınında 37 kişi öldü /24 Aralık 2017 09:39

Filipinler'deki alışveriş merkezi yangınında 37 kişi öldü

Filipinler felaketlerle boğuşuyor. Onlarca kişinin öldüğü tropikal fırtınanın ardından, ülkenin güneyinde yer alan Davao'daki alışveriş merkezinde çıkan yangında 37 kişi yaşamını yitirdi. Yaşamını yitirenlerin çoğunun binadaki çağrı merkezi ofisinin çalışanları olduğu bildirildi.

Filipinler'deki alışveriş merkezi yangınında 37 kişi öldü



Davao kentindeki bir alışveriş merkezinde çıkan yangında 37 kişi yaşamını yitirdi. 


Dört katlı NCCC Alışveriş Merkezi'nde sabah saatlerinde çıkan yangının en üst kattaki çağrı merkezini sarması üzerine ölü sayısının arttığı sanılıyor. Çağrı merkezi çalışanlarının 24 saat boyunca hizmet verdiği ve binada sürekli olarak çok sayıda kişinin bulunduğu öğrenildi. Bölgenin polis şefi Ralph Canoy, "Muhtemelen çağrı merkezinde çalışanlar yangın çıktığını fark edemediler" açıklamasında bulundu.
Yangının başladığı üçüncü katta ahşap mobilyaların ve plastik ürünlerin bulunmasının, alevlerin yayılma hızını artırdığı bildirildi.

Filipinler geçtiğimiz haftadan beri felaketlerle boğuşuyordu. Tropikal Tembin (Vinta) tayfununun neden olduğu sel ve heyelanlarda ölü sayısı 120'yi geçti.
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