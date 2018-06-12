Samanyolu Haber /Gündem / AKP isteseydi... 'Ankara Garı saldırısı engellenebilirdi' /12 Haziran 2018 18:52

AKP isteseydi... 'Ankara Garı saldırısı engellenebilirdi'

Avrupa Birliğinin ‘Suruç’u AKP Planladı’ iddiası değerlendiren Çetiner, ‘Ankara Garı saldırısı engellenebilirdi’ dedi.

'Ankara Garı saldırısı engellenebilirdi’

Bold Medya’nın programına katılan terör uzmanı Murat Çetiner önemli açıklamalarda bulundu. Avrupa Birliğinin ‘Suruç’u AKP Planladı’ iddiası değerlendiren Çetiner, ‘Ankara Garı saldırısı engellenebilirdi’ dedi.

Hükümet tarafından dile getirilen Kandil Operasyonu’nu da değerlendiren Çetiner, “Madem Kandil’deki hedefler biliniyordu neden seçim beklendi?” diye sordu.


Çetiner, siyasetin sandık için terörü seçim malzemesi olarak kullandığını aktararak, “Eski Genelkurmay Başkanlarından biri de yıllar önce Kandil için BBG evi tabirini kullanmıştı. Yıllar geçti. Devlet her yerini karış karış biliyorsa yaşananlar ne? Bu zamana kadar Kandil’e kaç operasyon yapmışız toplayalım. Abartarak söylüyorum Genelkurmay Başkanlığı’nın yaptığı açıklamaları ve öldürülen teröristleri üst üste koysunlar kaç kişi oluyor. Bu devlet ciddiyetinde uzak. Bağırarak çağırarak seçim öncesi operasyon yapıyorsun. Askerin durumu da ortada, 2 yıldır tasfiye ediliyor. İnandırıcılığı olmayan şeyler. Ama biz Türk milleti olarak yıllarca bunlara kanıyoruz” dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AKP isteseydi... 'Ankara Garı saldırısı engellenebilirdi' Sonraki Haber >>

'Ankara Garı saldırısı engellenebilirdi’

'Ankara Garı saldırısı engellenebilirdi’

Saadet Partisi’nden bomba 24 Haziran videosu

Saadet Partisi’nden bomba 24 Haziran videosu

AKP'li esnaf: Biz TL ile çalışıyoruz, dolar bin liraya çıksın umrumuzda değil

AKP'li esnaf: Biz TL ile çalışıyoruz, dolar bin liraya çıksın umrumuzda değil

3 saat ertelenen mitingde Erdoğan'a boş stad şoku

3 saat ertelenen mitingde Erdoğan'a boş stad şoku

Terör iddialarını diline dolayanlara bir meydan okuma....

Terör iddialarını diline dolayanlara bir meydan okuma....

AKP seçim hilesine erken başladı....

AKP seçim hilesine erken başladı....

CHP’den ‘kek’li Erdoğan videosu: 16 yılın sonunda dev proje geldi

CHP’den ‘kek’li Erdoğan videosu: 16 yılın sonunda dev proje geldi

Ne kadar da rahat yalan söylüyor...

Ne kadar da rahat yalan söylüyor...

Ödemiş'ten mitinge getirilenlere Denizli'de Erdoğan fırçası

Ödemiş'ten mitinge getirilenlere Denizli'de Erdoğan fırçası

Bakana diploma töreninde öğrencilerden protesto şoku

Bakana diploma töreninde öğrencilerden protesto şoku
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:48:49