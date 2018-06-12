AKP isteseydi... 'Ankara Garı saldırısı engellenebilirdi'

Bold Medya’nın programına katılan terör uzmanı Murat Çetiner önemli açıklamalarda bulundu. Avrupa Birliğinin ‘Suruç’u AKP Planladı’ iddiası değerlendiren Çetiner, ‘Ankara Garı saldırısı engellenebilirdi’ dedi.





Hükümet tarafından dile getirilen Kandil Operasyonu’nu da değerlendiren Çetiner, “Madem Kandil’deki hedefler biliniyordu neden seçim beklendi?” diye sordu.









Çetiner, siyasetin sandık için terörü seçim malzemesi olarak kullandığını aktararak, “Eski Genelkurmay Başkanlarından biri de yıllar önce Kandil için BBG evi tabirini kullanmıştı. Yıllar geçti. Devlet her yerini karış karış biliyorsa yaşananlar ne? Bu zamana kadar Kandil’e kaç operasyon yapmışız toplayalım. Abartarak söylüyorum Genelkurmay Başkanlığı’nın yaptığı açıklamaları ve öldürülen teröristleri üst üste koysunlar kaç kişi oluyor. Bu devlet ciddiyetinde uzak. Bağırarak çağırarak seçim öncesi operasyon yapıyorsun. Askerin durumu da ortada, 2 yıldır tasfiye ediliyor. İnandırıcılığı olmayan şeyler. Ama biz Türk milleti olarak yıllarca bunlara kanıyoruz” dedi.