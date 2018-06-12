Real Madrid yeni teknik direktörünü açıkladı

Lopetegui, halihazırda Rusya'da İspanya milli futbol takımını perşembe günü başlayacak 2018 FIFA Dünya Kupası'na hazırlıyor.

Real Madrid, Dünya Kupası'nın ardından 51 yaşındaki koçun Bernabeu'ya gelip takımın başına geçeceğini duyurdu.

Bu, sürpriz bir görevlendirme oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'ni üst üste 3 kez kazandıktan sonra şoke edici şekilde istifa eden Zinedine Zidane'ın olası halefleri arasında Lopetegui'nin adı geçmiyordu.





İspanyol futbol adamı, daha önce Real’in B takımını, İspanya milli genç takımının yanısıra Porto'yu da yönetmişti. A milli takımın başına Temmuz 2016'da geçmişti.