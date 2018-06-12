Daha önce yağma ile gündeme gelen ÖSO'cular ile ilgili şok iddia ...

Afrin’de ÖSO’cu gruplar arasında rant çatışmaları yaşanırken bazı gruplarda kaçırdıkları kişilerin ailelerinden fidye istiyor. İşkence ile ölenler de var.





Türkiye’nin ABD ile birlikte Mınbiç’te devriye grupları oluşturmaya hazırlandığı iddiaları konuşulurken, 18 Mart’tan bu yana TSK ile bağlı ÖSO gruplarının denetiminde olan Afrin’den de işkence, gasp, kaçırma, mülklere el koyma ve çatışma haberleri gelmeye devam ediyor.





İKİ GRUP 'GANİMET' İÇİN ÇATIŞTI: YARALILAR VAR









Geçtiğimiz akşam Afrin merkezde bulunan Azadi Meydanı’nda TSK destekli Ahrar El Şam grubu ile Fatih Sultan Mehmet Tuğayı’na bağlı ÖSO’cular arasında çatışma yaşandı. Erbil merkezli Kürdistan 24 televizyonuna bilgi veren yerel kaynaklar, Afrin merkezde bulunan bir benzinliğin işletmesi nedeniyle yaşanan çatışmada yaralıların olduğunu belirtti. Aynı kaynaklar Eyşe adlı benzinliğin işletmesi nedeniyle iki grup arasında yaşanan çatışmanın büyümemesi için TSK’nin devreye girdiğini, yaralanan ÖSO’cuların ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığını söyledi.





Afrin’de ÖSO’cu gruplar arasında yaşanan çatışmalar, ağırlıkla sivillere ait el konulan evler ile ticari işletmelerin kullanımı nedeniyle yaşanıyor. Bazı silahlı gruplar, Afrinli sivilleri evlerinden veya ticari işletmelerinden çıkararak buralara kendileri yerleşiyor veya yakınlarına veriyorlar.





İŞKENCE SONUCU YAŞAMINI YİTİRDİ





Afrin’de ÖSO’ya bağlı El Emşat grubu tarafından kaçırılan Şiye ilçesinin Sivil Meclisi Başkan Yardımcısı Ahmed Muhammed Şeyho’nun işkence sonucu yaşamını yitirdiği açıklandı.





Şiye ilçesinin Karmilik köyünden olan Şeyho, 5 gün önce El Emşat grubu tarafından 4 kişiyle beraber evinden kaçırılarak bilinmeyen bir yere götürülmüştü. El Emşat grubu tarafından ağır işkenceye maruz kalan 55 yaşındaki Şeyho, kaçırıldıktan 4 gün sonra serbest bırakılmıştı. Gördüğü ağır işkence nedeniyle vücudunda kırıklar oluşan ve iç kanama geçiren Şeyho, serbest bırakıldıktan bir gün sonra yaşamını yitirdi.













Kürdistan 24 televizyonuna bilgi veren yerel kaynaklar Şeyho ile birlikte köyden 4 kişinin daha kaçırıldığını ve El Emşat grubunun kaçırılanların serbest bırakılması için ailelerinden 30 bin dolar fidye istediklerini açıkladı.