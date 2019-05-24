Samanyolu Haber /Gündem / AKP İstanbul'da Kürt seçmen peşinde! 'İstanbul'a mele yığdılar' /24 Mayıs 2019 10:58

AKP İstanbul'da Kürt seçmen peşinde! 'İstanbul'a mele yığdılar'

'AKP lehine çalışan melelere, belediye başkanları ve bazı aşiret önde gelenleri de eşlik ediyor. Güneydoğu'dan gelenlere kullanmaları için önemli ödenek aktarıldı.'

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23 Haziran İstanbul seçimlerine bir aylık süre kalmışken, bu seçimdeki stratejisini ‘hemşehrilik’ üzerine kuran siyasi partilerin, seçmeni etkilemek için her türlü yola başvurduğu görülüyor.

AKP’nin Kürt seçmen üzerinde etkili olması için yüzlerce meleyi İstanbul'a taşıdığı iddia ediliyor. İddiayı gündeme getiren Sözcü gazetesi köşe yazarı Saygı Öztürk, "Mele, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinde yaşayan Kürt kökenli vatandaşlarımızın imamlar ve dini konularda bilgili olduğu belirtilen kimseler için kullandıkları bir unvandır" dedi.

‘AKP YÜZLERCE MELEYİ İSTANBUL’A TAŞIDI’

23 Haziran’da Kürt kökenli seçmenlerin belirleyici olacağının, bu nedenle partilerin buna göre hazırlık yaptığını yazan Öztürk, “AKP, Güneydoğu'dan yüzlerce “Mele”yi İstanbul'a taşıdı” ifadelerini kullandı.

‘AŞİRET ÖNDERLERİ DE EŞLİK EDİYOR’

“AKP lehine çalışan melelere, belediye başkanları ve bazı aşiret önde gelenleri de eşlik ediyor. Güneydoğu'dan gelenlere kullanmaları için önemli ödenek aktarıldığı da konuşuluyor” diyen Öztürk’ün yazısındaki ilgili bölüm şöyle:

‘CHP’NİNKİ DEVEDE KULAK’

“CHP de, bölgede etkin 10 mele ve kanaat önderini İstanbul'a getirdi. Onlar da AKP'ye oy vermiş seçmenlerin, “mağdur” edildiğini belirttikleri Ekrem İmamoğlu'na oy vermeleri için çaba gösteriyor. Seçim döneminde CHP'nin taşıyacağı mele ve kanaat önderlerinin sayısı 44'e ulaşacak. Ama bu, AKP'nin taşıdıklarının yanında “Devede kulak” misali…”

‘İSTANBUL SEÇİMİ HİÇ BÖYLE OLMAMIŞTI’

Öztürk, yazısının devamında şu bilgileri verdi:

“Mele görüşmelerini organize eden konuştuğum bir partili, “Hemşehri derneklerine, onların önderlerine gidiliyor, seçimde niçin İmamoğlu'na oy verilmesi gerektiğini anlatıyorlar. İnanın çok da etkili oluyorlar. Aşiret liderlerinden de iki parti yararlanmaya ve oyları çekmeye çalışıyor. İstanbul seçimi hiç böyle olmamıştı” dedi.”
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