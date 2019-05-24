Samanyolu Haber /Gündem / Samsunlu'ya sürpriz: Belediyeden seçimden önce fiyatını indirdiği suya fahiş zam /24 Mayıs 2019 11:13

Samsunlu'ya sürpriz: Belediyeden seçimden önce fiyatını indirdiği suya fahiş zam

AKP’li Samsun Büyükşehir Belediyesi 31 Mart’ta yapılan yerel seçimden önce yüzde 15 indirim yaptığı suya yüzde 25 zam yaptı.

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Cumhuriyet'in haberine göre, Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Meclis toplantısı Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, komisyondan gelen SASKİ Genel Müdürlüğünün “su ve atıksu tarifelerinin belirlenmesi ile ilgili teklif maddesi” görüşüldü.

İçme suyuna yüzde 25, sayaç okuma bedeline yüzde 150 zam yapılmasını öngören madde, CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi meclis üyelerinin itirazına rağmen, meclis üyelerinin oy çokluğu ile kabul edilerek karara bağlandı. Maddenin kabul edilmesinin ardından açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, ''Böyle bir gündemle gelmemeyi isterdim. Ama almamız gereken kararlardan da geri duramam” dedi.
 
SEÇİM ÖNCESİ YÜZDE 15 İNDİRİM YAPILMIŞTI

31 Mart seçimleri öncesinde Samsun'da, 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere su fiyatlarında yüzde 15 indirim yapılmıştı. SASKİ Genel Müdürü Fatih Yıldız, “Geçen dönem yapılan yüzde 15 indirim düzenlemesi meclis tarafından yapılmış olan bir indirimdir. Ancak bizim bugünkü yapmış olduğumuz tarife İSKİ Kanunu ve SASKİ hükümlerine göre yapılmış bir tarifedir” ifadelerini kullandı. 

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