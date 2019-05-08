Samanyolu Haber /Gündem / AKP İstanbul'a neden kayyım atadı? Karardaki Başakşehir ayrıntısı... /08 Mayıs 2019 10:16

AKP İstanbul'a neden kayyım atadı? Karardaki Başakşehir ayrıntısı...

İstanbul seçiminin yenilenmesi kararını YSK değil AKP temsilcisi açıklarken, mazbata sonrası İstanbul'u kimin yöneteceğine de AKP MYK'sı karar verdi. AKP'nin belediye meclisinde yapılacak seçimle yeni başkanının belirlenmesi yerine kayyım atamasının nedeni dikkat çekici...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimlerin ve Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasının iptalinin ardından İstanbul'u vekaleten İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın yöneteceğini açıkladı.

Erdoğan'ın aldığı bu kararın AKP MYK'sında gündeme geldiği, karara parti yönetiminin birlikte imza attığı öğrenildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin geçici başkan için seçim yapması durumunda Başakşehir Kulübü Başkanı da olan belediye meclis üyesi Göksel Gümüşdağ'ın geçici başkan seçilmesine kesin gözüyle bakılıyordu.

Gümüşdağ, Belediye Meclisi'nde yapılan oylamada CHP adayından daha çok oy alarak başkanvekili seçilmişti.

AKP'nin bu adımın tepki çekeceğini düşündüğü, bu nedenle seçime kayyımla gidilmesinin kendileri için daha uygun olduğuna karar verdiği belirtiliyor.

'BELEDİYE OLANAKLARIYLA GİDİYOR ALGISINI ENGELLEMEK İÇİN'

 “AKP belediyelerin olanaklarıyla seçime gidiyor” algısı oluşturularak Ekrem İmamoğlu’nun eline koz verilmemesi için “kayyım” atanmasının daha doğru bir adım olacağı değerlendirmesi üzerine İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, seçime kadar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na ‘kayyım’ olarak atandı.
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