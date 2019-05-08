AKP İstanbul'a neden kayyım atadı? Karardaki Başakşehir ayrıntısı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimlerin ve Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasının iptalinin ardından İstanbul'u vekaleten İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın yöneteceğini açıkladı.





Erdoğan'ın aldığı bu kararın AKP MYK'sında gündeme geldiği, karara parti yönetiminin birlikte imza attığı öğrenildi.





İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin geçici başkan için seçim yapması durumunda Başakşehir Kulübü Başkanı da olan belediye meclis üyesi Göksel Gümüşdağ'ın geçici başkan seçilmesine kesin gözüyle bakılıyordu.





Gümüşdağ, Belediye Meclisi'nde yapılan oylamada CHP adayından daha çok oy alarak başkanvekili seçilmişti.



