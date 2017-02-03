Samanyolu Haber /Gündem / AKP Hizmet'e ait kaç kurumu gasp etti? /03 Şubat 2017 13:25

AKP Hizmet'e ait kaç kurumu gasp etti?

Maliye Bakanı Naci Ağbal, 15 Temmuz'un ardından Hizmet Hareketi'ne ait kaç kurumun gasp edildiğini ve devlet adına tescillendiğini açıkladı.

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AKP Hizmet'e ait kaç kurumu gasp etti?

Maliye Bakanı Naci Ağbal, 15 Temmuz'un ardından cemaate ait 4 bin 344 kurumun kapatıldığını belirterek, bu kurumlara ait gayrimenkullerin tapularının devlete tescil edildiğini açıkladı.
 
Anadolu Ajansı Editör Masası’na konuşan Ağbal, özellikle 15 Temmuz'un ardından Gülen Cemaati’yle ilişkili bulunan kurum ve kuruluşlara yönelik çökme ve el koymaları anlattı:
 
* Cemaat ile ilgili soruşturmalara Maliye Bakanlığı olarak her türlü katkıyı veriyoruz.
 
* MASAK yaklaşık 60 bin kişi hakkında soruşturmayı tamamladı ve savcılığa katkı verecek ciddi bulgular elde etti.
 
*  Cemaat mensuplarına ait şu ana kadar 89 milyon liralık bir kaynak transferi durduruldu.
 
* MASAK emniyet ve bankacılık ayağında cemaatin mali kaynaklarına el koyma çalışmalarını sürdürüyor.
 
* 15 Temmuz sonrası cemaate ait el konulan şirketlerle ilgili Maliye Bakanlığı kapsamlı çalışma yaptı; 2 bin 338 gerçek ve tüzel kişiye ait 4,344 kurumu kapattık.
 
* Cemaate ait kurum ve kuruluşların gayrimenkulleri KHK ile Hazine’ye geçmişti, tapuda bunlar devlet adına tescil edildi.
 
* Cemaate ait olup el konulan kurumlardan alacaklı olan vatandaşlarımıza alacaklarını araştırmamız tamamlandıktan sonra ödeyeceğiz.
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