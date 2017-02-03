Samanyolu Haber /Gündem / Ahmet Türk hakkında flaş karar /03 Şubat 2017 13:19

Ahmet Türk hakkında flaş karar

Hakkında yapılan terör soruşturması kapsamında tutuklanan Ahmet Türk’ün avukatı Zeynep Boztoprak , tutuklu Mardin Büyükşehir Beşediyesi eski Başkanı Ahmet Türk tahliyesi için İstanbul Adli Kurumu'ndan olumsuz rapor verildiğini açıkladı.

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Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürütütüğü soruşturma kapsamında önce görevden alınan, sonra da tutuklanan Mardin Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Ahmet Türk hakkında hazırlanan Adli Tıp raporunda, cezaevinde kalmasında sağlık açısından bir sakınca bulunmadığı belirtildi. Raporda 6 ayda bir sağlık kontrolünden geçebileceği belirtildi.

Ahmet Türk’ün avukatı Zeynep Ceren Boztoprak, halen Elazığ Cezaevi’nde bulanan ve geçen hafta Adli Tıp raporu için İstanbul Adli Tıp Kurumu’na sevkedilen Ahmet Türk için hazırlanan raporun Mardin’e gönderildiğini söyledi. Avukat Boztoprak, Ahmet Türk’ün sağlık sorunları nedeniyle tahliye olabilmesi için istenen raporun olumsuz olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Raporda Ahmet Türk’ün sağlık sorunları açısında cezaevinde kalmasında bir sakınca olmadığı belirtiliyor. Raporda ayrıca 6 ayda bir Türk’ün sağlık kontorülünden geçmesi halinde bir sıkıntı olmayacağı ifade ediliyor. Ahmet Türk, 75 yaşında. Hastalığı raporda teshiş edilmiş bir insan, cezaevinde kalabilirlik takdiri Adli Tıp Kurumu’na ait olsa da, mahkeme bu rapora bağlı değil. Kaçma şüphesi olmayan bir kişiyi hukuken de rapordaki hususlara dayanarak da tahliye edebilir. Türk’ün tahliyesi için başvuruda bulunacağız. Tahliyeye ilişkin değerlendirdmeyi de Mardin Sulh Ceza Hakimliği yapacak.”
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