Paris'te bıçaklı saldırgan vuruldu

Fransız televizyonu RTL, elinde bıçak olan şüpheli bir şahsın taşıdığı çantayla birlikte Louvre Müzesine girmek isterken ateş açılarak engellendiğini aktardı.



Haberin basına yansımasının ardından Fransa İçişleri Bakanlığı Twitter hesabından yaptığı açıklamada 'kamu güvenliğine yönelik büyük bir olayın' yaşandığını duyurdu.



Sırtından vurulan saldırganın sağ olarak ele geçirildiğini, olayda bir askerin de hafif şekilde yaralandığı açıklandı.





Paris polisinden olayla ilgili gelen ilk açıklamada da askerlerin Louvre Müzesi'nin dışında bir kişiye ateş açtığı, konuya ilişkin başka detay olmadığı belirtildi. Daha sonra yapılan açıklamada ise saldırganın tekbir getirdiği ifade edildi.





LOUVRE'UN ÇEVRESİ POLİS KORDONUNA ALINDI





Bu arada, Reuters'a bilgi veren görgü tanıkları, müzenin polis kordonuna alındığını belirtti. Müzenin de tahliye edildiği iddia edildi. Ancak müzenin içinde çekilen ve sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda, içeride halen turistlerin olduğu görülüyor.