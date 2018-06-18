Samanyolu Haber /Gündem / AKP faiz lobisinin cebini bakın nasıl dolduruyor... Ziraat'ten çek, Hazine'ye yatır! /18 Haziran 2018 17:08

AKP faiz lobisinin cebini bakın nasıl dolduruyor... Ziraat'ten çek, Hazine'ye yatır!

AKP’nin seçim öncesi uygulamaya koyduğu ekonomi politikaları gözü açık yatırımcı için muazzam kazanç fırsatları sunuyor. Uygulanan teşvik programlarının çıkardığı çarpıklık sayesinde şu an kamu bankalarından kredi çekip Hazine’ye borç veren yatırımcılar için erken emeklilik ya da başka bir deyişle çalışmadan yaşamanın fırsatları otaya çıktı.

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Yatırımcılara bu fırsatı veren ise AKP iktidarının ekonomik tabanını dayandırdığı inşaat sektörüne uyguladığı ballı teşviklerden kaynaklanıyor. 

Ahvalnews'te yer alan ekonomi değerlendirmesinde Hükümet Mayıs ortasında kamu bankalarının konut kredi faizlerini aylık yüzde 0.98’e indirdi. Yeni konut alacaklara yıllık yüzde 12.4 bileşik faizle 500 bin liraya kadar kredi 10 yıla varan vadelerde dağıtılıyor.

Aradan geçen sürede doların ateşi durdurulamadığı için Merkez Bankası 4.25 puanlık faiz artırımı yaparken, Hazine’nin borçlanma faizleri de aynı ölçüde yükseldi. Hazine bugün yaptığı son ihalede yıllık yüzde 17.37 faizle 5 yıllık tahvil sattı. Devlet tahvillerine uygulanan yüzde 10’luk vergi de düşüldüğünde Ziraat’ten alınan 5 yıl vadeli kredi ile Hazine’nin yıllık borçlanma faizi arasındaki faiz farkı 4.47 puanı buluyor. 

Bu durum ise eş, dosttan daire almış gibi gösterip kamu bankalarından kredi çekebilen yatırımcılar için eşi bulunmaz ve risksiz bir yatırımın kapısını aralıyor. Örneğin Ziraat Bankası’ndan aylık yüzde 0.98 faizle 5 yıl vadeli 500 bin kredi çeken bir yatırımcı şu an 5 yıllık Hazine tahvili alsa faiz farkı sayesinde yılda 22 bin 365, ayda bin 863 TL’lik net kar sağlıyor. Söz konusu getiri aylık 1.600 TL olan Türkiye’deki asgari ücretin ve ortalama emekli maaşının üzerinde. Alınan kredi Hazine’ye borç verildiği için hiçbir risk de içermiyor. Konunun tek püf noktası ise hülleyle satın alınacak ve bu sayede bankalardan kredi çekilecek bir ev bulmak. Hülle satışla bankalardan kredi çekmek Türkiye’deki konut kredisi piyasasında zaten uzun süredir kullanılan bir yöntem ve bu yüzden önemli bir zorluk da içermiyor.
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