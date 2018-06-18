Samanyolu Haber /Spor / Fenerbahçe Aykut Kocaman'ı resmen açıkladı... /18 Haziran 2018 16:59

Fenerbahçe Aykut Kocaman'ı resmen açıkladı...

Fenerbahçe Kulübü, resmi internet sitesinden Aykut Kocaman'a teşekkür ederek yolların ayrıldığını açıkladı.

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Fenerbahçe Kulübü, teknik direktör Aykut Kocaman ile yolların ayrıldığını açıkladı.Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, deneyimli teknik adam ile dün akşam bir görüşme gerçekleştirildiği ve yeni bir sayfa açılması yönünde görüş birliğine varıldığı kaydedildi.

Başkan Ali Koç, kendi imzasıyla Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden yayınlanan açıklamada, Aykut Kocaman'a teşekkür ettiğini ve Kocaman'ın her zaman Fenerbahçe'nin kalbinde olacağını belirtti.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:
"Profesyonel Futbol Takımımızın değerli teknik direktörü Sayın Aykut Kocaman ile, göreve geldiğimiz günden itibaren, takımımızın mevcut durumu ve geleceği hakkında muhtelif görüşme ve değerlendirmeler gerçekleştirdik. Değerli hocamız ile yapmış olduğumuz bu görüşmelerin neticesinde dün akşam itibarıyla futbol takımımızın yönetimsel anlamda yeni bir sayfa açması gerektiği konusunda karşılıklı görüş birliğine vardık. Bu yaklaşımı samimiyetle ve anlayışla karşılayan Sayın Aykut Kocaman'a, bugüne kadar kulübümüze vermiş olduğu tüm hizmetler için şahsım, yönetim kurulum ve camiam adına teşekkür ederim. Futbolcu ve teknik adam olarak kulübümüze kazandırdığı başarılarının yanında, özellikle 3 Temmuz sürecindeki dimdik duruşuyla da camiamız için bir teknik direktörden çok daha fazlası olduğunu göstermiş olan Sayın Aykut Kocaman, her zaman kalplerimizde ayrı bir yere sahip olmaya devam edecektir. Hocamıza bundan sonraki kariyeri için en içten başarı dileklerimizi sunar, yolunun açık olmasını dileriz."

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