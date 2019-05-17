Eğitim sistemi 15'inci kez değişiyor

SAMANYOLUHABER- Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP), iktidara geldiği 2002 yılından bu yana “eğitimde reform” ismi altında eğitim sistemini neredeyse her sene değiştirdi.





Öğrenci ve öğretmenler kadar ders kitaplarını hazırlayan yayınevleri değişikliklere yetişemiyor. 17 yıldır iktidar değişmediği halde en fazla değişiklik Milli Eğitim Bakanlığı’nda (MEB) oldu.





17 yılda 8 kişi MEB koltuğuna oturdu. Her bakan selefi AKP’li bakanın sistemini değiştirmeyi icraat kabul etti.





AKP döneminde şu ana kadar 14 defa müfredat ve sınav sisteminde değişiklik yapıldı. Kâğıt üzerinde yapılan değişikliklere mukabil öğretmen açığı sebebiyle bazı temel dersler boş geçiyor.





51 BİN ÖĞRETMEN MESLEĞİNDEN EDİLDİ





Olağanüstü Hal (OHAL) döneminde Kanun Hükmünde Kararname ile kamudan 30 bin öğretmen ihraç edildi. Özel okullarda öğretmenlik yapan 21 bin kişinin de lisansı elinden alındı.





ZİYA SELÇUK DA DEĞİŞTİRİYOR





10 Temmuz 2018’de Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk bakanlar kurulunda Milli Eğitim Bakanlığı koltuğuna geçen Ziya Selçuk da eğitim sistemini değiştiriyor.





Selçuk’un imza attığı 15’inci değişiklikten ne eğitimcilerin ne de sendikaların haberi var.





Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk Milli Eğitim Bakanı olan Ziya Selçuk aynı zamanda "Maya" isimli özel okul zincirinin de sahibi.

“Ortaoğretimde Yeni Model” ismi verilen sistemde ilk açıklanan yenilik yaz tatilinin iki hafta kısalması oldu. Bunun yerine öğretmenler ve öğrenciler, kasım ve nisan aylarında birer haftalık ara tatil yapacak.





Bakanlıktan bazı bilgiler hükümete yakın gazetelere peyderpey sızdırılırken yeni sistemde şu değişiklikler olacağı belirtildi.





YENİ EĞİTİM SİSTEMİNDE NELER DEĞİŞECEK?





1) Ders sayısı azalıyor.





2) Liselere kariyer ofisleri geliyor.





3) 12’nci sınıflarda ders saatleri azaltılıp destek çalışmaları geliyor.





4) Her öğrenci üniversitedeki gibi kendi istediği dersleri seçebiliyor.





5) Yeni lise sistemi ilk olarak 2020-21 yılında 9’uncu sınıflardan başlıyor. Kademeli geçiş olacak.





6) "Bilgi Kuramı" mecburi ders haline geliyor.





7) Yaparak uygulayarak öğrenme ağırlık kazanıyor.





8) 12’nci sınıfta çok enteresan yenilikçi dersler geliyor.





9) Öğrencinin her alandan ders alabileceği dengeli bir ders çizelgesi geliyor.





10) Haziran ayında dersler yerine; proje sunumları, portfolyo hazırlıkları gibi hayat becerileri etkinlikleri geliyor.





2003’TEN BU YANA EĞİTİM SİSTEMİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER:





1) Üniversite katsayı farkı arttırıldı (2003)





2) Müfredat değiştirildi (2004)





3) 3 yıllık lise dört yıla çıktı (2005)





4) LGS gitti OKS geldi (2005)





5) OKS yerine 3 aşamalı SBS (2007)





6) ÖSS yerine YGS ve LYS geldi (2009)





7) Üniversite girişte katsayı kaldırıldı (2009)





8 ) Üç aşamalı sınav kalktı yerine yine tek sınav (2010)





9) Düz liseler Anadolu Lisesi oldu (2010)





10) 4+4+4 Eğitim sistemi geldi (2012)





11) Tek SBS yerine birçok sınav geldi (2012)





12) Dershaneler kaldırılacak (2012)





13) TEOG ilk defa uygulandı (2014)





14) TEOG kaldırılacak (2017)





15) Ortaöğretim müfredatı değişti (2019)



