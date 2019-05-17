İSKİ bu ne iş! Bürokratlar turistik seyahate çıkmış

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’ndeki (İSKİ) bankalardan alınan 800-900 bin liralık lüks araçlar, uçaktan daha fazla yakıt kullandığı iddia edilen sayısız araç, dernek, vakıf ve spor kulüplerine ucuz tarifeden su verilmesi gibi kamu kaynaklarının pervasızca kullanılması örneklerine yenisi eklendi.





Özel kalem müdürü, hukuk müşaviri, teftiş kurulu başkanından oluşan 3-4 kişilik heyetlerin motopomp ve benzeri teknik malların testi için İspanya, Hollanda ve Çin’e gittikleri tespit edildi.







Sayıştay denetçilerinin İSKİ’ye ilişkin denetim raporlarında çarpıcı tespitler yer aldı. Sayıştay denetçileri, teknik ekipmanların yurtdışında yapılacak testlerinin turistik amaçlı seyahate dönüştürüldüğünü tespit etti. Rapora göre, teknik ekipmanların yurt dışındaki fabrikasında testlerinin sağlanması amacıyla masrafları yüklenici tarafından karşılanmak üzere heyetler oluşturuldu. Ancak bu görevlendirmelerin incelenmesi sonucunda heyetlerde yer alan bazı personelin görev unvanları itibarıyla işin teknik bilgisine sahip olamayacakları görüldü.









SAYIŞTAY "ANLAYAMADIM" DEDİ





“Teknik açıdan uzmanlık gerektiren fabrika testlerinde görevlendirilme gerekçeleri anlaşılamamıştır” denilen seyahatlerden bazıları ve görevlendirilenler şöyle:





“Su Hazneleri Temizlik-Bakım ve Onarım İşleri: Mali Hizmetler Daire Başkanı (Fransa-Almanya), Ticaret İşleri Daire Başkanı (Almanya)





Motopomp, Vakum Kesicili Hücre, Frekans Konvertör ve Soft Starter Sürücülü Yolverici Hücre Sistemi Temini ve Montajı: Emlak ve İstimlak Daire Başkanı , 1. Hukuk Müşaviri (İspanya) Özel Kalem Müdürü (Çin)





Orta Gerilim Motor Testi: Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı (Çin)





Muhtelif Özelliklerde Motopomp ve Pompa Temini ile Montajı: Teftiş Kurulu Başkanı, İç Denetim Birim Başkanı, Hukuk Müşaviri (Hollanda).”





Ekipmanların test edilmesi için yurtdışına gönderilmek üzere oluşturulan heyetlerin genellikle 3-4 kişiden oluşturulduğu belirtilen raporda, “Bu heyetlerde yer alan bazı personellerin ilgili dairede çalışmadığı, bunun yanında ekipmanların test edilmesi konusunda teknik bilgi ve tecrübeye sahip olmalarının görev unvanları ve iştigal ettikleri işler itibariyle çok mümkün bulunmadığı görülmüştür” denildi.





‘GÖRGÜLERİ ARTSIN’ SAVUNMASI





İSKİ, bu tespitlere karşı yaptığı savunmada, görevlendirmelerin teknik gereklilikler ile birlikte personelin bilgi görgü ve tecrübelerini arttırmaya ve dünyadaki gelişmeleri takip etmesine katkı sağlamak amacıyla yapıldığını ileri sürdü. Sayıştay “kontrol edenleri kontrol” amaçlı olduğu ileri sürülen görevlendirmelerle ilgili şunları ifade etti:





“Görev unvanları itibariyle teknik bilgisi bulunmadığı düşünülen ve ihale kapsamında alımın yapıldığı idari birim ile hiçbir ilgisi bulunmayan söz konusu personellerin testlerin doğru yapılıp yapılmadığını bilmesi de pek mümkün olmayacaktır. Doğru testin yapılıp yapılmadığını, yapılan testin eksiksiz olup olmadığını bilecek kadar teknik bilgiye sahip olmayan kişilerin yapılan testin kontrolünü nasıl sağlayacağı anlaşılamamaktadır.





Söz konusu personellerin yalnızca bilgi ve görgülerini artırmaları amacıyla fabrika testleri kapsamında görevlendirilmeleri Kurum için önem arz eden mal ve malzemelerin üretildikleri fabrikada testlerinin yapılmasından çok gidilen ülkede turistik gezi yapılması amacına hizmet ettiğinden kurum kaynaklarının verimli ve etkili kullanımının da önüne geçilmektedir.”

