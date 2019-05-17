Samanyolu Haber /Kültür / [Bir Ümittir Ramazan...] Hâlâ izlemediniz mi? /17 Mayıs 2019 11:20

[Bir Ümittir Ramazan...] Hâlâ izlemediniz mi?

Yapımcılığını ve sunuculuğunu Samanyolu Haber Tv'nin eski sunucularından Asım Yıldırım'ın yaptığı "BİR ÜMİTTİR RAMAZAN" isimli program her akşam iftardan önce yeni konu ve konuklarıyla devam ediyor.

Bir Ümittir Ramazan... Ramazan boyu her akşam MC EU TV'de...

Ramazan'ın başından beri MC EU TV (www.mceu.tv) ve Asım Yıldırım'ın youtube kanalı olan youtube.com/asimyildirimcom adreslerinden yayımlanan "BİR ÜMİTTİR RAMAZAN" programı büyük ilgi görüyor.

YouTube kanalında yayınlanan programın linkleri, yayından hemen önce Asım Yıldırım'ın şahsi Twitter ve Facebook hesaplarından paylaşılıyor.

Amerika'da geçici olarak kurulan bir stüdyoda çekilen "BİR ÜMİTTİR RAMAZAN" programı özellikle ve öncelikle Türkiye için hazırlandı. Program her akşam Türkiye saati ile 19:00'da başlıyor ve iftar vaktine kadar devam ediyor.

Asım Yıldırım stüdyoda misafir ettiği isimlerle ağırlıklı olarak "mümin ahlâkı"nı konuşuyor. 

PROGRAMDA NELER VAR?

*Mısır, Almanya, Kürdistan ve Güney Afrika Cumhuriyeti'nden hafızların yaptığı Kuran-ı Kerim tilaveti.

*Dünyanın farklı köşelerinden gelen "Dünya Ramazanlaşıyor" mesajları.

*Bekir Salim ve Cenk Kaynak'ın seslendirdiği ezgi, ilahi ve türkülerle, bir zamanlar Türkçe Olimpiyatları'na katılan çocukların okuduğu naatların yer aldığı Gönülden Nağmeler.

*Her güne özel bir maninin olduğu Ramazan Manisi.

*Fethullah Gülen Hocaefendi'nin sohbetlerinden derlenen "Bir Nefes".

*Hizmet Hareketi mensuplarının maruz kaldığı mağduriyetlerin de anlatıldığı "Bir Yudum Hikâye" köşesi.

ASIM YILDIRIM: LİNKLERİ PAYLAŞIN, ABONE OLARAK DESTEK VERİN

Yapımcı ve sunucu Asım Yıldırım, "Yayınların daha çok kişiye ulaşabilmesini sağlamak için linklerimizin paylaşılması ve abone sayımızın artırılması için dostlarımızdan destek bekliyoruz." çağrısında bulundu.

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