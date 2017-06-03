AKP diktatörlüğünde bugün!

DOĞUM ÖNCESİ POLİSLER GELDİ







Alınan bilgiye göre eşi Çorum’da tutuklu bulunan Nazlı N. Mert ilk çocuklarını dünyaya getirmek için gittiği hastanede sezaryan servisine alındı. Bu sırada talihsiz kadın doğuma girmeden polisler işlem yapmak için hastaneye gitti.













TANSİYONU DÜŞTÜ SERUM VERDİLER





Gelen bilgilere göre Nazlı Mert polislerin baskısı karşısında rahatsızlandı. Tansiyonu düştüğü için acil serum verildi. Sancıları iyice sıklaşan Mert acil şekilde doğuma alındı. AKP’nin polisleri doğumhanenin kapısında bekledi.













Doğum sonrası yeni anne Nazlı Mert’i gözaltına almak isteyen polise ve AKP iktidarına sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü.





Ancak bütün itirazlara rağmen sabah saatlerinde Nazlı Mert 2 günlük bebeği ile birlikte gözaltın alındı.



















