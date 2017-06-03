Samanyolu Haber /Gündem / AKP diktatörlüğünde bugün! /03 Haziran 2017 13:34

AKP diktatörlüğünde bugün!

Eşi Çorum'da tutuklu Nazlı N. Mert, doğum sancıları tutunca 1 Haziran günü Ankara Etlik Ö. Lokman Hekim Hastanesine gitti. Polis 3 gün boyunca kapıda nöbet tuttu ve anne ile bebeği sabah saatlerinde gözaltına alındı.

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DOĞUM ÖNCESİ POLİSLER GELDİ

Alınan bilgiye göre eşi Çorum’da tutuklu bulunan Nazlı N. Mert ilk çocuklarını dünyaya getirmek için gittiği hastanede sezaryan servisine alındı. Bu sırada talihsiz kadın doğuma girmeden polisler işlem yapmak için hastaneye gitti.



TANSİYONU DÜŞTÜ SERUM VERDİLER

Gelen bilgilere göre Nazlı Mert polislerin baskısı karşısında rahatsızlandı. Tansiyonu düştüğü için acil serum verildi. Sancıları iyice sıklaşan Mert acil şekilde doğuma alındı. AKP’nin polisleri doğumhanenin kapısında bekledi.



Doğum sonrası yeni anne Nazlı Mert’i gözaltına almak isteyen polise ve AKP iktidarına sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü.

Ancak bütün itirazlara rağmen sabah saatlerinde Nazlı Mert 2 günlük bebeği ile birlikte gözaltın alındı. 





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