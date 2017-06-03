İncirlik'le ilgili çok önemli Almanya-ABD işbirliği iddiası

'Almanya İncirlik için ABD ile anlaştı'





Almanya'nın, Türkiye ile İncirlik krizini aşamaması durumunda askeri üsden taşınmak için ABD'den lojistik destek talep ettiği ve ABD yönetiminin de bu talebe olumlu yanıt verdiği belirtildi.







Almanya ile Türkiye arasında bir süredir devam eden krizde yeni bir iddia ortaya atıldı. Alman gazetecilerin Türkiye'de tutuklu bulunması, darbeye karıştığı iddia edilen bazı isimlere Almanya tarafından sığınma hakkı verilmesi ve İncirlik'in Alman siyasilerin ziyaretine kapatılması nedeniyle iki ülke arasında tırmanan gerilim, Almanya'nın İncirlik Üssü'nü terk etme noktasına vardı.





İki ülklenin yöneticileri bir süredir görüşmeler yürüten ve mesafe kat edemezken, Almanya olası bir çekilme halinde ABD'nin de lojistik olarak destek sağlaması için görüşmeler yürütüyor. ABD'nin de olumlu yanıt verdiği süreçte şimdi Türkiye ile uzlaşıya varılıp varılamayacağı gözden geçiriliyor.





DW Türkçe'nin haberine göre, Türkiye ile İncirlik konusunda uzlaşma ihtimalini zayıf gören Alman hükümeti, Tornado keşif uçakları ile yakıt ikmal uçağını Ürdün’de konuşlandırma seçeneği üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.





Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel’in gelecek günlerde Türkiye’ye yapmayı planladığı ziyarette son bir kez soruna çözüm bulmayı deneyeceği, sonrasında Alman hükümetinin nihai kararını vereceği kaydediliyor.





Türkiye’nin Alman milletvekillerine İncirlik ziyareti için izin vermemesi nedeniyle kamuoyunda büyük baskı altında olan Alman hükümeti, Federal Meclis'in talebi doğrultusunda konuyu en kısa zamanda netliğe kavuşturmayı hedefliyor.





ABD'DEN LOJİSTİK DESTEK İSTENDİ





Edinilen bilgilere göre İncirlik gerilimi, ABD ile Almanya arasında yürütülen askeri ve diplomatik temaslarda masaya yatırıldı.





ABD yönetimine, Almanya’nın Suriye’de IŞİD ile mücadele eden uluslararası koalisyona desteğini sürdürmek istediği, Türkiye ile yaşanan siyasi gerilim nedeniyle bu misyonun İncirlik’ten sürdürülmesinin güçleştiği, desteğin Ürdün’deki Muvaffak Salti Askeri Üssü'nden sürdürülebileceği iletildi.





Amerikalıların Ürdün’de ABD’nin yanı sıra Hollanda ile Belçika birliklerinin de görev yaptığını, üssün “bir hayli kalabalık” olduğunu söyledikleri, ancak Almanya’nın bu yönde karar alması durumunda, ellerinden gelen desteği vereceklerini ilettikleri de öğrenildi.ğan nitelikte teknik donanımları kapsadığını kaydetti.





Savunma Bakanlığı Sözcüsü ayrıca bağlantı kabloları, verilerin toplandığı teknik donanım ve bağlantıların önem taşıdığını söylerken bunların İncirlik’ten yeni bir üsse taşınması ve yeniden kurulması şeklindeki naklin en az iki ayı bulabileceğini ifade etti.