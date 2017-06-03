Samanyolu Haber /Gündem / Eleştiri yağınca önce Bakara suresi ve Cuma mesajı, sonra da Miami... /03 Haziran 2017 13:23

Eleştiri yağınca önce Bakara suresi ve Cuma mesajı, sonra da Miami...

Boşandıktan 5 gün sonra Selin İmer'le ilişkisi ortaya çıkan Mustafa Ceceli gelen eleştirilere Bakara Suresi ile cevap verdi ve Miami'ye gitti. Şarkıcı Cuma mesajı vermeyi ihmal etmedi.

SHABER3.COM

9 yıllık eşi Sinem Gedik’ten boşandıktan 5 gün sonra Selin İmer’le ilişkisi ortaya çıkan Mustafa Ceceli, gelen eleştirilere ‘Bakara Suresi’ ile cevap verdi.

Ceceli “Cumanız mübarek olsun” notunu eklediği Instagram hesabından Bakara Suresi’nin 263’cü ayetini paylaştı. Daha sonra hesabını yorumlara kapatan şarkıcının hayranlarından gelen eleştiriler üzerine böyle bir karar aldığı öğrenildi.



37 yaşındaki şarkıcının sosyetenin ünlü isimlerinden 34 yaşındaki Selin İmer’le olan birlikteliği gündeme gelmişti. Ceceli görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından hayranlarının tepkisinden bunaldı ve Cuma mesajı ve Bakara Suresi ayetiyle Amerika’nın Miami kentine uçtu.

Cuma günleri ayet paylaşma AB Eski Bakanı Egemen Bağış’ın bir gazeteci arkadaşıyla yaptığı konuşma ile gündeme gelmişti. Bağış ses kaydında, “Kitapçık yok lan, Google’a gir, Kuran’da atıyorum kardeşlik, nankörlük bilmem ne diye search yap, hepsi çıkıyor. Oradan bir tane salla gitsin” dediği iddia edilmişti.

Kronos
<< Önceki Haber Eleştiri yağınca önce Bakara suresi ve Cuma mesajı,... Sonraki Haber >>

Ali Koç: Elimi taşın altına koyacağım

Ali Koç: Elimi taşın altına koyacağım

Avustralya, IŞİD saldırında kurban olan Hizmet Okulu öğrencisini konuşuyor

Avustralya, IŞİD saldırında kurban olan Hizmet Okulu öğrencisini konuşuyor

Tramvay yolunda namaz sosyal medyanın gündemine oturdu

Tramvay yolunda namaz sosyal medyanın gündemine oturdu

IFLC Romanya, Cuma akşamı MC TV'de!

IFLC Romanya, Cuma akşamı MC TV'de!

Ekrem Dumanlı: Arkadaşlarımı bırakın ilk uçakla geleyim

Ekrem Dumanlı: Arkadaşlarımı bırakın ilk uçakla geleyim

Siyah Transporterlarla ilgili korkunç şüphe

Siyah Transporterlarla ilgili korkunç şüphe

IFLC 2017 - ABD Programı MC TV'de!

IFLC 2017 - ABD Programı MC TV'de!

AKP'li vekillerle Erdoğan'ın korumaları karşı karşıya geldi

AKP'li vekillerle Erdoğan'ın korumaları karşı karşıya geldi

Şenol Hoca nereden bilsin!

Şenol Hoca nereden bilsin!

Ekrem Dumanlı sessizliğini bozdu

Ekrem Dumanlı sessizliğini bozdu
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:08:21