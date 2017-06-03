Eleştiri yağınca önce Bakara suresi ve Cuma mesajı, sonra da Miami...

9 yıllık eşi Sinem Gedik’ten boşandıktan 5 gün sonra Selin İmer’le ilişkisi ortaya çıkan Mustafa Ceceli, gelen eleştirilere ‘Bakara Suresi’ ile cevap verdi.

Ceceli “Cumanız mübarek olsun” notunu eklediği Instagram hesabından Bakara Suresi’nin 263’cü ayetini paylaştı. Daha sonra hesabını yorumlara kapatan şarkıcının hayranlarından gelen eleştiriler üzerine böyle bir karar aldığı öğrenildi.

37 yaşındaki şarkıcının sosyetenin ünlü isimlerinden 34 yaşındaki Selin İmer’le olan birlikteliği gündeme gelmişti. Ceceli görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından hayranlarının tepkisinden bunaldı ve Cuma mesajı ve Bakara Suresi ayetiyle Amerika’nın Miami kentine uçtu.





Cuma günleri ayet paylaşma AB Eski Bakanı Egemen Bağış’ın bir gazeteci arkadaşıyla yaptığı konuşma ile gündeme gelmişti. Bağış ses kaydında, “Kitapçık yok lan, Google’a gir, Kuran’da atıyorum kardeşlik, nankörlük bilmem ne diye search yap, hepsi çıkıyor. Oradan bir tane salla gitsin” dediği iddia edilmişti.