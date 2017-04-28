Samanyolu Haber /Dünya / Makedonya'da Meclis basıldı, vekiller rehin alındı /28 Nisan 2017 08:42

Makedonya'da Meclis basıldı, vekiller rehin alındı

Makedonya'da yüzlerce protestocu parlamento binasını basarak milletvekillerini rehin aldı. Olaylarda 1'i ağır 9 kişi yaralandı.

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Ülke medyasındaki haberlere göre, maskeli bir grubun Meclise zorla girmesinin ardından yaşanan olaylarda aralarından bazı milletvekillerinin de bulunduğu 9 kişi yaralandı. Hastanelere kaldırılan yaralılardan Arnavut milletvekili Zijadin Sela'nın durumunun ağır olduğu ifade edildi.

Meclis binası önünde toplanan Makedon milliyetçisi İç Makedon Devrimci Örgütü-Makedonya'nın Ulusal Birliği Demokratik Partisi (VMRO-DPMNE) yanlılarının protestosu da sürüyor. Civarda sık sık ses bombaları atılırken protestocu grup da belirli aralıklarla "Makedonya" sloganları atıp Makedonya milli marşı okuyor.

Öte yandan, son olarak Makedonya Sosyal Demokratlar Birliği (SDSM) Genel Başkanı Zoran Zaev'in üstünde kan olduğu görüldü. Bazı milletvekilleri ile basın mensuplarının rehin tutulduğu Meclisten 30 milletvekili de tahliye edildi.

Protestocu VMRO-DPMNE yanlılarının oluşturduğu "Ortak Makedonya İçin Hareketi" ise sosyal medya üzerinden herkesi başkent Üsküp'e protestolara destek olmaya çağırdı.

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