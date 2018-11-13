Bakanlıktan itiraf: Talepler eylemden sonra dikkate alındı

Ulaştırma Bakanlığı, 3. Havalimanı işçilerinin taleplerinin eylül ayındaki eylemlerden sonra dikkate alındığını açıkladı. Ulaştırma Bakanlığı, HDP Muş Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit’in 3. Havalimanı işçileriyle ilgili soru önergesine yanıt verdi. Yanıtta işçilerin taleplerinin 14 Eylül’de yapılan eylemin ardından dikkate alındığı maddeler halinde sıralandı.





Bakanlık, 3. havalimanı inşaatında başlangıçta 170 bin kişinin çalıştığını, şu anda ise çalışan sayısının 32 bin 949 olduğu bilgisini verdi. Yüklenici firmanın projede çalıştırdığı işçilerin takibi hususunda Ulaştırma Bakanlığı’nın görevi bulunmadığı ileri sürülen yanıtta, “Ölümlü kazalara ve yaralanmalara ilişkin yapılanlarla ilgili (bilginin) Aile Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından temin edilmesi” istendi.





Yüklenici firmanın 14 Eylül 2018 Cuma günü yaşanan olaylar sonrasında işçilerin taleplerini dikkate alarak taşeron işçilerle birebir görüşmeler yaptığı, işçilerin taleplerini taşeron şirket yetkililerine ilettiği, işçilerin mağduriyetinin giderilmesi için köprü vazifesi üstlendiği savunulan yanıtta, koşulların iyileştirilmesine yönelik yapılanlar şöyle sıralandı:





-Yüklenici firma, hizmet aldığı şirketleri bilgilendirerek, uyarılarda bulundu, personel sayısı artırıldı,





-İşçi bloklarında haftada 2 gün olan ilaçlama 6 güne çıkarıldı,





-5 günlük giysi ve bakım paketi dağıtıldı,





-1600 adet yeni yatak ve 2000 adet yeni nevresim alındı,





-Mevcut servis sayısı artırıldı, günlük sefer sayısı önce 537’den 603’e daha sonra 645’e çıkarıldı,





-İşçilerin yaşam alanlarında iyileştirmeler yapıldı.





Yanıtta gözaltılarla ilgili Ulaştırma Bakanlığında bilgi bulunmadığı savunuldu.