Samanyolu Haber /Gündem / Abdülkadir Selvi'yi canlı yayında trollediler! /06 Ekim 2017 00:33

Abdülkadir Selvi'yi canlı yayında trollediler!

AKP kontenjanından Hürriyet'te yazan Abdülkadir Selvi Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek'in bir iki gün içinde istifa edeceğini söyledi. Ardından da Gökçek'e ait olduğunu iddia ettiği bir hesaptan tweetler okudu. Ancak hesap sahteydi ve Selvi canlı yayında trollenmiş oldu.

Abdülkadir Selvi'yi canlı yayında trollediler!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, istifası istendiği iddia edilen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile 2 saat süren bir görüşme gerçekleştirdi.

CNN TÜRK’teki Hande Fırat’ın sunduğu Gece Görüşü programına katılan gazeteci Abdülkadir Selvi, “bu görüşmeden sonra Gökçek’in makul sürede istifa edeceğini düşünüyorum” dedi.

“MAKUL SÜREDE İSTİFA EDECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM”

Selvi, “Bir istifa süreci başladı. Artık bu bir takvim meselesi. Ankara’da ne zaman olacak diye beklediğimiz bir görüşmeydi.

Çünkü Erdoğan bir değişim sürecini başlattı. Kadir Topbaş istifa etti. Bu görüşmeden sonra Gökçek’in makul sürede istifa edeceğini düşünüyorum” dedi.
Selvi, “makul süreyi” için ise “Uzun sürmeyeceğini düşünüyorum. 2 gün 3 gün.. Ben şimdi istifa ettim gidiyorum da diyebilir ama bu artık günler veya saatlere bağlı bir olay” ifadelerini kullandı.

GÖKÇEK’E ÇAĞRIDA BULUNDU

Erdoğan-Gökçek görüşmesi 2250 sularında sona erdi. Selvi görüşmenin ardından Melih Gökçek’e çağrıda bulundu. Selvi, “Melih Gökçek canluı yayına bağlanıp kamuoyunu bilgilendirebilir” dedi.

SELVİ: “GÖKÇEK’LE İLGİLİ SÜREÇ DEVAM EDİYOR”

Melih Gökçek, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın karşısına yapılması planlanan müzeyle ilgili projeyi görüştüklerini öne sürdü.
Konu tekrar Abdülkadir Selvi’ye soruldu. Selvi ikinci yorumunda Melih Gökçek’le ilgili “sürecin devam ettiğini” söyledi.
Selvi şöyle dedi:

“Süreç başladı ve devamö ediyor. Süreç nmasıl sonuçlanacak bilemiyorum. Benim bilgim Gökçek’le ilgili sürecin devam ettiği yönünde… Yaptığı açıklama bu tartışmaları açıklayan açıklamalar değil.

“AKP’NİN BUNU ARTIK NOKTALAMASI GEREKİYOR”

Görüşme öncesi böyle bir görüşme yok demişti. Ama olduğu ortaya çıktı. Bu beyanla birlikte sürece bakmak gerekiyor. AKP’nin bunu artık noktalaması gerekiyor.”

SELVİ CANLI YAYINDA TROLLENDİ

Selvi program devam ederken Melih Gökçek'e ait olduğunu iddia ettiği bir twitter hesabından Sn.Cumhurbaşkanı ile yaptığım görüşmeden tarafıma istifa etmem gerektiği söylenmiştir. Bu sebeple ay sonu istifamı sunacağım' yazan tweeti okudu. Ancak tweet 'trolluyoruzki' adlı bir sosyal medya kullanıcısına aitti ve Selvi trollendi.


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