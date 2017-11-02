Samanyolu Haber /Dünya / 'Aklı başında olan herkes Erdoğan'lı Türkiye'nin AB üyesi olamayacağını biliyor' /02 Kasım 2017 15:04

'Aklı başında olan herkes Erdoğan'lı Türkiye'nin AB üyesi olamayacağını biliyor'

Cem Özdemir'e göre Türkiye'de 'rehin alınan' Alman vatandaşları öncelikle kurtarılmalı

SHABER3.COM

Almanya'da Hristiyan Birlik partileri (CDU/CSU), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP) arasındaki koalisyon ön görüşmelerinde bugün dış politika ve aile politikası başlıkları ele alınacak.

Görüşmeler öncesinde Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulunan Yeşiller Eş Genel Başkanı Cem Özdemir, görüşmelerde Türkiye'nin AB üyelik sürecinden ziyade Türkiye'de tutuklu Alman vatandaşlarının durumunun öncelikli olarak ele alınması gerektiğini söyledi. 

"Aklı başında herkes, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Türkiye'nin AB üyesi olamayacağını biliyor" diyen Özdemir, "Bunun yerine Alman rehinelerin serbest bırakılmasının nasıl sağlanabileceği hakkında konuşmak gerekir" dedi.

Türkiye'deki tutuklu Alman vatandaşlarının serbest bırakılmasının Türkiye konusunda Alman dış politikasının en önemli hedefi olduğunu söyleyen Özdemir, Gümrük Birliği, silah ihracatı, Hermes yatırım ve ihracat kredileri gibi önlemlere odaklanılmasını savundu.

Görüş ayrılıkları

Koalisyon ön görüşmelerine katılan partiler arasında Türkiye'nin AB üyeliği konusunda derin görüş ayrılıkları bulunuyor. Hristiyan Birlik partileri Türkiye'nin AB üyeliğine karşı olmalarına rağmen seçim programında Türkiye ile üyelik müzakerelerinin kesilmesi talebine yer vermedi. Başbakan Angela Merkel de Türkiye'nin üyeliğine karşı olmasına rağmen, üyelik müzakereleri konusunda atılan imzalara bağlı kalacaklarını çeşitli vesilelerle vurgulamıştı.

Kardeş parti CSU ise müzakerelerin durdurulmasından yana. Hristiyan Sosyal Birlik'in (CSU) Federal Meclis'teki Parti Grubu Başkanı Alexander Dobrindt, kurulacak bir koalisyon hükümetinin "Türkiye'nin AB üyesi olamayacağı" konusunu net bir şekilde savunması gerektiğini söyledi.

Liberal FDP Türkiye ile AB üyelik müzakerelerinin resmen sona erdirilmesini talep ederken Yeşiller ise müzakerelerin zaten ilerlemediğine dikkat çekerek, resmen durdurulmasının yanlış bir sinyal olacağını vurguluyor.

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