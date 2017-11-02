Devlet destekli ucuz et satacak iki market belli oldu

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından yapılan açıklamada, "A101 ve BİM firmalarıyla sözleşmeler imzalanmıştır. Sözleşme gereği, bu firmalara kurumumuzdan karkas et sevkiyat işlemlerine bugün itibariyle başlanacaktır" denildi.





Açıklamada, "Firmalar; 81 ildeki bütün marketlerinde, Kurumumuzdan aldıkları dana karkas etlerden ürettikleri kıymayı 29 liradan ve kuşbaşını 31 liradan taze olarak satışa sunacaklardır. Bu ürünlerin şoklanmış veya don olarak satışı yapılmayacaktır'' denildi.





Yarımşar kiloluk paketler halinde satılacak etler danadan elde edilecek, bu iki market başka bir et satamayacak. Bakanlıktan yapılan açıklamada 8 büyük market zincirinin kendilerine başvurduğu ancak sadece BİM ve A101'de aranan kriterlerin bulunduğu için onlarla sözleşme imzalandığı savunuldu.





Kıyma ve kuşbaşının piyasa fiyatlarının altında satılacak olması sebebiyle üreticilerin ve satıcıların zararının nasıl tazmin edileceği bilinmezken ihalenin de sadece AKP'ye yakın iki market zincirine verilmiş olması dikkati çekiyor.