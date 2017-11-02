Kavala görüştüğü için tutuklandı, Cem Küçük kitabını bastı

İşadamı Osman Kavala''nın tutuklanma gerekçelerinden biri de, eski CIA uzmanı Henri Barkey'le yoğun temasıydı.. Barkey'in Graham Fuller'le birlikte yazdığı Türkiye'nin Kürt Meselesi adlı kitabı AKP propagandisti Cem Küçük'ün çıkardığı ortaya çıktı. Üstleik Barkey, Cem Küçük'ü bu konuda hırsızlıkla suçladı.

AKP propagandisti Cem Küçük, Henri Barkey'in ve eski CIA'cı Graham Fuller'in kitaplarını Türkiye'de yayınlayan isimdi.

Gazeteci İsmail Saymaz'ın twitter'da "Kavala'ya ikinci suçlama şu: Barkey ile yoğun temas. Peki, Barkey'in kitabını Türkçe'de yayınlayan kim? Cem Küçük" mesajı tartışmayı yeniden başlattı.

Eski CIA'cı Barkey, yeniden başlayan tartışmanın ardından Twitter hesabından Türkçe olarak AKP propagandisti Cem Küçük tarafından yayınlanan kitabı için şunları yazdı:





"Kimse kitabı bize yollamayı bile düşünmedi. Bu düpedüz hırsızlıktı. Ama Türkiye'nin karmaşık hukuk sistemiyle uğraşmak istemedik. Şunu söylemek gerek: Kitabı bize haber vermeden izinsiz tercüme edip yayımladılar. Bize 1 kuruş vermediler ve benim ismimi 2. sıraya attılar".