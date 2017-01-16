Samanyolu Haber /Gündem / AKİT yalakalığı abartınca rezil oldu... /16 Ocak 2017 15:58

AKİT yalakalığı abartınca rezil oldu...

Akit'in yayınladığı haber, AKP'nin istediği medya düzeninin bir yansıması...

SHABER3.COM

Akit, "ASELSAN yapımı bu silah atom bombasını dahi durdurabiliyor" başlığıyla yayınladığı 'haber'de, "Türkiye milli savunma sistemlerinde bir aşamayı daha geride bıraktı. Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın alçak ve orta irtifa hava savunma ihtiyaçlarını karşılamak üzere geliştirme çalışmalarına Aselsan tarafından 2010’da geliştirilmeye başlanan ‘Kundağı Motorlu Hava Savunma Sistemi KORKUT’ geliştirme aşamasının son noktası olan atışlı testleri de başarıyla tamamladı" ifadelerine yer verdi.

Haberde, söz konusu sistemin atom bombasını bile durdurabileceği iddia edilip, aynı sistemin menzilinin ise 4 kilometre olduğu belirtildi.

Yandaş medya sosyal medyada bir kez daha dalga konusu oldu. 
İşte o tepkilerden bazıları....





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