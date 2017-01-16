Merkez'in müdahalesi de yetmedi, Erdoğan yine zirve topluyor

Merkez'in müdahalesi de yetmedi, Erdoğan yine zirve yapıyor!



İstanbul serbest piyasada dolar 3,7680, Euro 4,0030 liradan haftaya başladı.

Kapalıçarşı'da 3,7660 liradan alınan dolar 3,7680 liradan satılıyor. 4,0010 liradan alınan Euronun satış fiyatı ise 4,0030 lira olarak belirlendi.

Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 3,7860 lira, Euronun satış fiyatı ise 4,0310 lira olmuştu.

Bugün, gün içerisinde 3,7237'ye kadar gerileyen Dolar/TL 3,79'u aştı; kotasyonlar 3,7910'da.

Erdoğan ekonomi zirvesini topluyor









Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında ekonomiyi değerlendirmek üzere ekonomiyle ilgili bakanlar ve üst düzey bazı bürokratların katılımıyla bugün bir değerlendirme toplantısı yapılacak.





Toplantının saat 16:00’da yapılacağı bildirildi. Konu hakkında bilgi sahibi bir yetkili, “Toplantıda kurdaki gelişmeler de ele alınacak” dedi. Bir başka yetkili de, toplantıya Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya’nın da katılacağını bildirdi.