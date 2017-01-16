Samanyolu Haber /Ekonomi / Merkez'in müdahalesi de yetmedi, Erdoğan yine zirve topluyor /16 Ocak 2017 15:29

Merkez'in müdahalesi de yetmedi, Erdoğan yine zirve topluyor

Ekonomi Zirvesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında saat 16:00'da toplanıyor. Toplantıda kurdaki gelişmeleri ele alınacağı bildirildi.

Erdoğan: İçinden geçtiğimiz günler döviz alınacak değil döviz bozulacak günler...

Merkez'in müdahalesi de yetmedi, Erdoğan yine zirve yapıyor!

 İstanbul serbest piyasada dolar 3,7680, Euro 4,0030 liradan haftaya başladı.
 
Kapalıçarşı'da 3,7660 liradan alınan dolar 3,7680 liradan satılıyor. 4,0010 liradan alınan Euronun satış fiyatı ise 4,0030 lira olarak belirlendi.
 
Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 3,7860 lira, Euronun satış fiyatı ise 4,0310 lira olmuştu.
 
Bugün, gün içerisinde 3,7237'ye kadar gerileyen Dolar/TL  3,79'u aştı; kotasyonlar 3,7910'da.

Erdoğan ekonomi zirvesini topluyor


Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında ekonomiyi değerlendirmek üzere ekonomiyle ilgili bakanlar ve üst düzey bazı bürokratların katılımıyla bugün bir değerlendirme toplantısı yapılacak.

Toplantının saat 16:00’da yapılacağı bildirildi. Konu hakkında bilgi sahibi bir yetkili, “Toplantıda kurdaki gelişmeler de ele alınacak” dedi. Bir başka yetkili de, toplantıya Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya’nın da katılacağını bildirdi.
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