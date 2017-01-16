Suriyeli muhalifler Astana'ya gidecek

Suriyeli muhalif grupların temsilcileri, Türkiye ve Rusya'nın öncülüğünde Astana'da yapılacak Suriye barış görüşmelerine katılma kararı aldıklarını duyurdu.





Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) isminin açıklanmasını istemeyen bir yetkilisi, Ankara'da süren toplantılarda Astana'daki müzakerelere katılma kararı aldıklarını belirterek, şu an bir heyet oluşturma aşamasında olduklarını kaydetti. ÖSO yetkilisi, Astana'ya gidecek heyetin, geçen yıl Cenevre'deki görüşmelere gönderilenden farklı olacağını da sözlerine ekledi. Yetkili, "Gruplar Astana'ya gidecek ve ilk gündeme getirecekleri konu ateşkes ve rejimin ihlalleri olacak" diye konuştu.





Bir başka muhalif grup Fastakim'in liderlerinden Zekeriya Malahifci de konuya ilişkin yaptığı açıklamada “Grupların çoğunluğu görüşmelere katılma yönünde karar verdi. Ele alınacak konular ateşkes, insani konular, yardım teslimatı ve tutukluların serbest bırakılması olacak” diye konuştu. Malahifci, müzakere heyetinin Suudi Arabistan destekli Yüksek Müzakere Komitesi (HNC) ile koordinasyon içerisinde oluşturulacağını, ancak HNC'ninkinden farklı olacağını kaydetti.





HNC'den Astana görüşmelerine destek





Suudi Arabistan destekli Yüksek Müzakere Komitesi (HNC) cumartesi günü yaptığı açıklamada, Kazakistan’da yapılması planlanan barış görüşmelerine yönelik çabaları desteklediği kaydetmiş, Astana müzakerelerini 'Cenevre’de yapılacak bir sonraki müzakere turu için önemli bir basamak olarak gördüğünü' bildirmişti.





2015 yılında Riyad’da kurulan HNC'nin çatısı altında, Esad rejimine karşı mücadele veren siyasi ve silahlı muhalifler yer alıyor.





Kazakistan'ın başkenti Astana'daki barış müzakereleri 23 Ocak'ta Türkiye, İran ve Rusya’nın öncülüğünde yapılacak.