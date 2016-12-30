Akın İpek TMSF yöneticileri ve kayyımları uyardı

Akın İpek TMSF'yi ve kayyımları uyardı





İşte Akın İpek'in kendisine ait akinipek.co.uk adlı sitede yaptığı açıklama şöyle:





Sayın TMSF başkanı ve kayyımlar





SPK başkanı Vahdettin Ertaş ve SPK kurul üyeleri Koza Ipek grubuna, yöneticilerine kısa bir sürede bayağı ceza kestiler.





Kurula gerekçeleri ile yaptığımız karar düzeltme taleplerimize de cevap olarak; Az kesmişiz diye cezaları artırarak mukabelede bulundular.





KAYYIMLAR TAZMİNAT ŞOKU YAŞAYABİLİR





Bir sorun var





Koza grubunun tüm yönetim kurulu üyeleri 2009 2015 arası, bağımsızlar dahil, yönetim kurulu olmaktan kaynaklanan tüm maddi cezalara karşı uluslararası sigortalıdırlar. SPK cezaları da bu kapsam içinde açıkça yer alıyor.





"KAYYIM GELENE KADAR BİZ ÖDEDİK"





Koza İpek grubu hakimliğin kayyım atadığı 2015 yılının 9. ayına kadar da sigorta şirketlerine karşı bütün ödeme mükellefiyetlerini tam olarak yerine getirmişti.







Yakın da sigorta şirketlerinin ilgililerle temasa geçmesini ve mahkemeye müdahil olmalarını bekliyorum. Zararı kabul edip erken ve indirimli ödeme opsiyonunu kullanabilirler. Bu herkes için iyi olur;





Fakat benim tahminim haksız kesilen cezaları ödemekte isteksiz davranacaklardır.





CEZALARI KİM ÖDEYECEK?





Bu durumda ceza ödenecek mi, sigorta kuruluşu mu, TMSF mi, yoksa kayyımlar mı ödeyecek, yoksa sigorta ödeyip kayyımlara rücu mu edecek belirsiz.





Haberdar olduğunuz ve olacağınız üzere; Bu konular, dosya ve birleşenleri ile birlikte, aynı zaman takviminde, tahkim dahil dört ayrı uluslararası mahkemeye gidecek. Bu kadar büyük, haksız cezaların bir sebebi de olmalı.





Umarım kayyımlar bu sigortaları kendi dönemleri için de devam ettirmişlerdir.





Uluslararası mahkemeler konusunda birkaç önemli husus daha var.





Onları da zamanı geldiğinde takdim edeceğim.





Dipnot olarak; Kayyımlar bilgi vermediği için sigorta poliçelerini kısmen ve ancak bugün temin edebildim.