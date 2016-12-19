Akın İpek'in otelinde altın yok hırsız var!







Koza İpek Holding'e ait gasp edilen Muğla’nın Marmaris İlçesi’ndeki Peninsula Oteli’nde 96 ton altın gömülü iddiaları üzerine 6 aydır süren kazı çalışmaları sona erdi.





Otel ve çevresinde altın bulunmadı. TMSF, ‘altın gömülü’ iddiasını ortaya atan otelin eski genel müdürü Adem Erdagöz hakkında ‘zimmetine para geçirmek’ suçundan suç duyurusunda bulundu.







2 yıl önce Koza İpek Holding’e el konuldu. Holding’in şirketlerine ise kayyım atandı. İşadamı Akın İpek’e ait Marmaris İlçesi’ne 35 kilometre mesafedeki Turgut Mahallesi’ndeki 7 yıldızlı otele, kayyum tarafından 9 Aralık 2015 yılında Genel Müdür A.E. atandı.





KOVULAN KAYYIMDAN ALTIN İDDİASI





Bir süre sonra kayyum, A.E.’nin işine son verdi. A.E., Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a bir mektup yazdı ve otel arazisinde 96 ton altın gömülü olduğunu iddia etti. A.E. “Piyasa değeri 13 milyar lira olan altının bulunması kayyum tarafından engelleniyor. Bu konuda yapılmış sismik raporlar var. Altınlar yurtdışına kaçırılmak isteniyor. Bana da susmam için 5 milyon dolar rüşvet teklif edildi. Bu teklifi reddettiğim için işime son verildi” iddiasında bulundu.















40 METRE DERİNLİKTE KAZILAR YAPILDI





İddialar üzerine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından Ankara Hacettepe Üniversitesi’nden bir Profesör ve Maden Tetik Arama Genel Müdürlüğü’nden 12 olmak üzere toplam 13 uzman otele geldi. Marmaris İlçe Jandarma ekipleri ve Ankara’dan gelen özel güvenlik görevlileri denetiminde 13 uzman, 19 noktada inceleme yaparak 40 metre derinlikte kazılar gerçekleştirdi. Belli aralıklarla yapılan kazı çalışmaları geçen hafta Cuma günü sona erdi. Tutulan tutanaklarla E.A.’nın iddia ettiği altınlara rastlanılmadı.













MÜDÜR HIRSIZ ÇIKTI







Angel’s Peninsula Otel’in yönetimini elinde bulunduran TMSF ise, eski Genel Müdür A.E. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. TMSF, savcılığa yaptığı suç duyurusunda eski Genel Müdür Erdagöz’ün, ‘Belirli aralıklarla otelin gelirinden yaklaşık 150 bin lirayı zimmetine geçirdiği ve akrabalarını kayıt dışı olarak konaklatarak görevi kötüye kullandığı’ iddialarına yer verdi.