Akın İpek’in eşi Nevin İpek hakkında yakalama kararı

Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın bugünkü celsesinde duruşma savcısı, tutuksuz isimler Nevin İpek, Osman Zenginer ve Pelin Zenginer hakkında ayrı ayrı yakalama kararı çıkarılmasını istedi. Savcı, tutuklu sanık Hasan Ünal’ın adli kontrol şartıyla tahliyesine, aralarında Cafer Tekin İpek’in de bulunduğu tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.







AKIN İPEK’İN EŞİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI





Ara kararını açıklayan mahkeme, Ali Kılıçarslan, Ali Serdar Hasırcıoğlu ve Hasan Ünal’ın adli kontrol şartı ile tahliyesine, diğer isimlerin ise tutukluluk halinin devamına karar verdi. Mahkeme, Akın İpek’in eşi Nevin İpek, Osman Zenginer ve Pelin Zenginer’in duruşmaya katılmadıkları gerekçesiyle haklarında ifade almaya yönelik yakalanma kararı çıkarılmasına hükmetti.