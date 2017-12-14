Samanyolu Haber /Gündem / Akın İpek’in eşi Nevin İpek hakkında yakalama kararı /14 Aralık 2017 15:51

Akın İpek’in eşi Nevin İpek hakkında yakalama kararı

Hizmet Hareketi'ne yönelik cadı avı kapsamında Koza-İpek Holding bünyesindeki 22 şirkete ell konmuş ve Koza Holding yöneticisi Hamdi Akın İpek, kardeşi Caper Tekin İpek ile annesi Melek İpek'in de aralarında bulunduğu 45 kişiyle ilgili dava açılmıştı. Davada tutuklu 3 isim tahliye olurken Akın İpek'in eşi Nevin İpek'le birlikte 2 kişi hakkında ise yakalanma kararı çıkarıldı.

Akın İpek: Tertemiziz...

Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın bugünkü celsesinde duruşma savcısı, tutuksuz isimler Nevin İpek, Osman Zenginer ve Pelin Zenginer hakkında ayrı ayrı yakalama kararı çıkarılmasını istedi. Savcı, tutuklu sanık Hasan Ünal’ın adli kontrol şartıyla tahliyesine, aralarında Cafer Tekin İpek’in de bulunduğu tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

AKIN İPEK’İN EŞİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI

Ara kararını açıklayan mahkeme, Ali Kılıçarslan, Ali Serdar Hasırcıoğlu ve Hasan Ünal’ın adli kontrol şartı ile tahliyesine, diğer isimlerin ise tutukluluk halinin devamına karar verdi. Mahkeme, Akın İpek’in eşi Nevin İpek, Osman Zenginer ve Pelin Zenginer’in duruşmaya katılmadıkları gerekçesiyle haklarında ifade almaya yönelik  yakalanma kararı çıkarılmasına hükmetti. 
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