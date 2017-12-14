'Sizden korkmuyorum doğruları anlatmaya devam edeceğim'





ABD'de Reza Zarrab'ın tanık olarak ifade verdiği Halkbank müdürü Mehmet Hakan Atilla'nın yargılandığı davada ortaya saçılan hırsızlık ve yolsuzluk AKP'yi ve uzantısı medyayı rahatsız etti.





Günlerdir davanın içeriğine dair kamuoyunu bilgilendirmeyen ve müthiş bir karartma uygulayan Havuz Medyası davayı takip eden gazetecileri de hedef göstererek yıldırmaya çalışıyor.





Başta AA ve TRT'nin hedef aldığı isimlerden biri de gazeteci Adem Yavuz Arslan.





Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Arslan 20 yılı aşkın bir süredir gazetecilik yaptığını ve bütün tehditlere rağmen işini yapmaya devam edeceğini söyledi.





Adem Yavuz Arslan bir haber kaynağının da kendisine yönelik bir saldırı planlandığını haber verdiğini kamuoyuyla paylaştı.









'Saldırı olacağı haberleri alıyorum ama doğruları anlatmaya devam edeceğim'