Samanyolu Haber /Gündem / 'Sizden korkmuyorum doğruları anlatmaya devam edeceğim' /14 Aralık 2017 15:36

'Sizden korkmuyorum doğruları anlatmaya devam edeceğim'

ABD'deki Reza Zarrab Davası'nı yakından takip ettiği için AKP'nin Havuz Medyası'nın hedefi olan Arslan meydan okudu.

Adem Yavuz'dan Havuz Medyası'na: Sizden korkmuyorum doğruları anlatmaya devam edeceğim

'Saldırı olacağı haberleri alıyorum ama doğruları anlatmaya devam edeceğim'

ABD'de Reza Zarrab'ın tanık olarak ifade verdiği Halkbank müdürü Mehmet Hakan Atilla'nın yargılandığı davada ortaya saçılan hırsızlık ve yolsuzluk AKP'yi ve uzantısı medyayı rahatsız etti.

Günlerdir davanın içeriğine dair kamuoyunu bilgilendirmeyen ve müthiş bir karartma uygulayan Havuz Medyası davayı takip eden gazetecileri de hedef göstererek yıldırmaya çalışıyor.

Başta AA ve TRT'nin hedef aldığı isimlerden biri de gazeteci Adem Yavuz Arslan.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Arslan 20 yılı aşkın bir süredir gazetecilik yaptığını ve bütün tehditlere rağmen işini yapmaya devam edeceğini söyledi.

Adem Yavuz Arslan bir haber kaynağının da kendisine yönelik bir saldırı planlandığını haber verdiğini kamuoyuyla paylaştı.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 'Sizden korkmuyorum doğruları anlatmaya devam edeceğim' Sonraki Haber >>

Ankara'da yine adam kaçırma olayı

Ankara'da yine adam kaçırma olayı

Cezaevlerindeki zulüm Belçika gündeminde

Cezaevlerindeki zulüm Belçika gündeminde

Türkiye mafya devletine dönüşüyor

Türkiye mafya devletine dönüşüyor

Hapiste en fazla gazetecinin olduğu ülke Türkiye

Hapiste en fazla gazetecinin olduğu ülke Türkiye

Adem Yavuz'dan Havuz Medyası'na: Sizden korkmuyorum doğruları anlatmaya devam edeceğim

Adem Yavuz'dan Havuz Medyası'na: Sizden korkmuyorum doğruları anlatmaya devam edeceğim

CHP'li Özcan Erdoğan'ın 'Yahudi Cesaret Madalyası' aldığı fotoğrafı gösterdi Meclis karıştı

CHP'li Özcan Erdoğan'ın 'Yahudi Cesaret Madalyası' aldığı fotoğrafı gösterdi Meclis karıştı

Aldığı tehdit ve tacizleri anlattı

Aldığı tehdit ve tacizleri anlattı

Maden ailesinin dramı meclis gündeminde

Maden ailesinin dramı meclis gündeminde

Hizmet Gönüllüleri nasıl davranmalı?

Hizmet Gönüllüleri nasıl davranmalı?

Türkiye gerçekten büyüdü mü?

Türkiye gerçekten büyüdü mü?
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:27:38