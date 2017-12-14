'Cezayı bakanlar malvarlığıyla ödesin'

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında ABD'deki Zarrab-Attilla davası ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik ‘sen bittin’ sözlerine ilişkin konuştu.







ABD’deki Zarrab- Atilla davasında Türkiye’nin bir ceza ile karşı karşıya kalması halinde, cezanın eski bakanlardan Zafer Çağlayan, Muammer Güler ve Egemen Bağış’ın mal varlığına el konularak ödenmesini öneren CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, bunun yetmemesi durumunda Sarraf'ın el konulan mal varlıklarını da değerlendirilmesini önerdi:





'MİLLETİN KESESİNE EL UZATIRSANIZ O ELİ KIRARIZ'





“Zarrab davasından yani ambargoyu delmek ve kara para aklamak suçlamasından dolayı Halkbank üzerinden Türkiye’ye bir fatura bir ceza kesilirse bizim altına imza koyduğumuz ikili ve uluslararası anlaşmalar çerçevesinde bu parayı ödemek gerekirse burada da muhalefet olarak hükümete bir tavsiyemiz olacak. Türkiye bir ceza ile karşı karşıya kalırsa ki bu bir ihtimal olarak karşımızda duruyor, hükemete buradan çağrı yapıyorum. Senin bakanlarının rüşvet alarak kurdukları bu kirli ilişki BM ve ABD’nin İran’a yönelik ambargosunun bir şekilde delinmesi sebebiyle ABD hükümetinin uğradığı zararın tazmininde milletin kesesine dokunmayın, milletin asgari ücretine dokunmayın, milletin alın terine dokunmayın. Bu parayı ödemek gerekirse ne yapacağız? Zafer Çağlayan’ın, Muammer Güler’in ve Egemen Bağış’ın kendilerinin ve birinci derece yakınlarının malvarlıklarına el koyacağız, bunu hükümete bir tavsiye olarak söylüyorum, buradan bu ceza ödenekçe ödenecek.





'CEZAYI MİLLET ÖDEMEMELİ'





Cezanın ödenmesi için milletin kesesine el uzatırsanız o eli kırarız. Sarraf’ın mal varlığına el konuldu. Bu üç bakanın mal varlığı bu cezayı ödemeye yetmezse Sarraf’ın el koyduğunuz malvarlıklarını da satın paralarını değerlendirin ve bu cezayı ödeyin. Bu cezayı millet ödememeli.”





'SOYLU İLE MECLİSTE HESAPLAŞACAĞIZ’





Altay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik ‘sen bittin’ tehdidiyle ilgili yaptığı açıklamada Meclis Genel Kurulu’nda Cumartesi günü İçişleri Bakanlığı’nın bütçesinin görüşüleceğini hatırlatan Altay, “Cumartesi kendisiyle TBMM’de hesaplaşacağız” dedi.