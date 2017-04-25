'Akaryakıttan vergi azaltma planımız yok'

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in soru önergesini yanıtlayan Maliye Bakanı Naci Ağbal, “Akaryakıtta vergi yükü azalmıştır. Vergiyi azaltma çabamız yoktur" dedi.







CHP Niğde Milletvekili ve KİT Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer, Maliye Bakanı Naci Ağbal’a yönelttiği sözlü soru önergesiyle, akaryakıtta dünyanın en pahalı ülkeleri arasında yer alan Türkiye’de yüksek miktardaki mazot ve köprü geçiş ücretlerinin, düşük gelirli şoför esnafını mağdur ettiğini belirtti. Gürer önergesinde Bakan Ağbal’a “Taşımacılık sektöründe geçimini zor şartlar altında yapan şoför esnafına indirim yapılması düşünülmekte midir?” şeklinde soru yöneltti.





CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in sözlü soru önergesini yanıtlayan Maliye Bakanı Naci Ağbal, 2005 yılından itibaren petrol fiyatlarının serbest piyasa koşullarına göre oluştuğunu ve kamunun akaryakıt ürünlerinin satış fiyatına herhangi bir müdahalesinin söz konusu olmadığını hatırlattı. Akaryakıt ürünlerinin maktu olarak özel tüketim vergisine (ÖTV) tabi olduğunu ifade eden Bakan Ağbal, maktu tutarlarda en son 8 Eylül 2016 tarihli Bakanlar Kurulu kararında bir değişiklik yapıldığını belirterek, “Bu düzenlemeden önce dört yıla yakın bir süre zarfında akaryakıt ürünleri üzerindeki maktu vergi tutarlarında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Dört yıl boyunca enflasyon oranında yüzde 36 artış olmasına rağmen yapılan düzenleme ile benzindeki maktu vergi yüzde 9,2; motorindeki maktu vergi ise yüzde 12,5 oranında artmıştır” dedi.





"MOTORİNDEN ALINAN ÖTV 14 YILDA YÜZDE 219 ARTTI"





Maliye Bakanı Naci Ağbal, CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in soru önergesine verdiği yanıtta, son 14 yılda akaryakıt fiyatlarına sürekli zam gelmesine rağmen, akaryakıt ürünlerindeki vergi yükünün azaldığını ileri sürdü.





Benzinin pompa satış fiyatı içindeki vergi yükünün 2002 yılında yüzde 70,2 olduğunu, bu oranın 2 Mart 2017 tarihi itibariyle yüzde 60,8’e düştüğünü açıklayan Bakan Ağbal, aynı dönemlerde ise mazottaki vergi yükünün yüzde 59,2’den yüzde 54,3’e gerilediğini bildirdi. Bakan Ağbal, 31 Aralık 2011 ve 28 Şubat 2017 dönemindeki kümülatif artış oranları dikkate alındığında TÜFE’nin yüzde 252.3 arttığını, 95 oktan benzinden alınan ÖTV’nin ise yüzde 165.2 yükseldiğini vurgulayarak, motorinden alınan ÖTV’nin ise yüzde 219.3 oranında arttığını belirtti.





BAKAN AĞBAL: VERGİYİ AZALTMA ÇABAMIZ YOK





Maliye Bakanı Naci Ağbal, izlenen ekonomik program çerçevesinde vergi tabanının genişletilerek, bütçe imkânlarının izin verdiği ölçüde, sosyal ve ekonomik şartlar da göz önüne alınarak vergi yükünün azaltılmasına yönelik çalışma yaptıklarını ifade ederek, “Akaryakıt ürünlerinden alınan vergilerin azaltılması hususunda hâlihazırda yürüttüğümüz bir çalışma bulunmamaktadır” ifadesini kullandı.





GÜRER: EN PAHALI AKARYAKIT





CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Bakan Ağbal’ın verdiği yanıtları değerlendirdiği açıklamasında şunları söyledi:





“Bir ülke düşünün ki, akaryakıtta dünyanın en pahalı ülkeleri arasında yer alsın ve bu doğal görülsün, motorinde ve benzindeki vergi yükü yüzde 60’ı bulsun ve o ülkenin Maliye Bakanı, ‘akaryakıttaki vergi yükünü azalmak için bir çabamız yok’ desin. Ekmeğini taşımacılık sektöründen kazanmaya çalışan nakliyeci esnafı, akaryakıt ve köprü geçiş zamları karşısında kontak kapatmaya devam ederken Maliye Bakanı’nın sanki dünyanın en ucuz benzin ve motorininin satıldığı ülke Türkiye gibi açıklama yapması bizce yadırganacak bir durumdur.”